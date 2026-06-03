¿Qué quería Petro que le notaran en su vestuario?

El presidente, Gustavo Petro, ofreció una transmisión televisada. En ella, el mandatario dio cuenta del trabajo de su gobierno para sustituir cultivos ilícitos, al indicar que 31.000 familias campesinas se han inscrito para reemplazar los sembradíos de hoja de coca por actividades productivas legales. Petro ha insistido en mostrar resultados al respecto desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cuestionó severamente por este tema.

“Estoy al frente de un movimiento social que, por confianza con el Gobierno actual, el campesinado pobre de Colombia y desplazado por la violencia ha decidido hacer esto que es mucho más trabajoso: quitar de raíz las matas de hoja de coca, de raíz, ahora últimamente con la Policía”, dijo.

En el marco de su intervención, Petro apuntaba con su dedo y se leía: “Inravisión”.

El presidente, Gustavo Petro, el 2 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Inravisión fue, durante más de cuatro décadas, la entidad encargada de gestionar la radio y la televisión pública en Colombia (1963–2004).

En su momento, su legado incluyó el fortalecimiento de Radio Nacional de Colombia y el desarrollo de contenidos con enfoque social y pedagógico. En 2004, la entidad fue liquidada en el marco de un proceso que abrió un debate nacional sobre el rumbo de la comunicación pública.

Desde 2004, el Sistema de Medios Públicos del Estado colombiano se conoció a nivel público como RTVC y, el primero de abril de 2026, fue rebautizado como Inravisión.

La decisión se tomó en la Asamblea de Accionistas y se realizó el posterior registro en la Cámara de Comercio. Así, la sociedad pasó a denominarse Inravisión – Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano S. A. S., manteniendo inalterada su naturaleza jurídica como sociedad entre entidades públicas, indirecta, del orden nacional, del tipo sociedades por acciones simplificadas, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.