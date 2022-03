Confidenciales Rifirrafe entre Vanessa de la Torre y David Barguil por la legalización de las drogas

El candidato presidencial por el Partido Conservador, David Barguil, salió avante en la defensa de su política contra la legalización de la droga y estupefacientes, comparando que si el problema se radica con la aprobación, entonces por qué con legalizar el homicidio y el hurto no se acaba este problema.

En una entrevista en Caracol Radio, el candidato respondió a Vanessa de la Torre que si entonces “Colombia se va a dedicar a vender coca (...) ¿Quién te la recibe? No tienes cómo entrar un contenedor de coca en New York. Si no hay esa posibilidad entonces, sí ya no es ilegal, qué haces con esas 250.000 hectáreas de cultivos?”.

Este es mucho varón. Sin darle vueltas al asunto @davidbarguil puso en su lugar a una promotora de la legalización de la droga pic.twitter.com/WRqGWjEAyi — Ernesto Yamhure (@ernestoyamhure) March 11, 2022

La periodista cuestionó al candidato que si fuese legal habría manera de exportar esta mercancía. A lo cual Barguil respondió.

“No hay lugar en el mundo donde reciban estas hectáreas de coca, porque, el mercado ya no las va a ver atractivas”

“Esa es la mentira que yo quiero demostrar (...) hasta que el mundo no tome la decisión unilateralmente Colombia no tiene como tomarla”, aseveró el candidato.

Por último, aseguró que está la idea de que como el país ha fallado la guerra contra la droga, entonces se debe legalizar, en torno a esto Barguil aseveró que si las cosas son así, ¿por qué no se legaliza el hurto y el homicidio?.