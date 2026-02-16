Salario mínimo: Abelardo de la Espriella pide mantener el incremento del 23,7% y lanza una propuesta para los empresarios

En medio de toda la discusión que se está dando por el salario mínimo en Colombia, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella fijó su postura sobre el tema.

Después de conocer la suspensión provisional por parte del Consejo de Estado, el aspirante presidencial aseguró que no se puede afectar a los asalariados.

“El salario mínimo no se puede bajar porque ya se le anunció a la gente y no se les puede dar una decepción”, dijo.

Incluso, reveló que ha dado instrucciones en sus empresas para que se mantenga el incremento del 23,7 % y que la solución es bajarle impuestos a los empresarios. “De esa manera nivelamos la cosa y evitamos problemas”.

Aseguró que si llega a la Casa de Nariño en agosto de 2026, esta será una de sus prioridades.

El Gobierno Petro activó la mesa de concertación para adelantar una negociación con las centrales obreras y los empresarios con la finalidad de expedir un nuevo decreto.