Confidenciales Se lanza al Congreso Laura Medina, jefe de prensa de Álvaro Uribe

La baraja de candidatos para el Congreso de la República sigue moviéndose. Esta vez, se trata de Laura Medina, una joven politóloga y comunicadora muy conocida en redes sociales por ser parte del Centro Democrático y quien desde 2019 asumió la dirección de prensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Medina confirmó este viernes que será candidata para la Cámara de Representantes por Bogotá.

SEMANA conversó con ella y dijo que la decisión se dio luego de una visita que hizo el expresidente Uribe en Bogotá en la que se acordó la postulación: “El presidente Uribe me impulsó a tomar esta decisión. Él considera que mi tema de opinión en Bogotá es importante. Es una persona que nunca ha tenido ni tiene miedo en apoyar a las mujeres y mucho menos a las mujeres más jóvenes. Me ha otorgado su confianza durante más de dos años que me ha permitido tener el privilegio de trabajar con él”.

Bogotanos: la plata de nuestro bolsillo es usada para los fines politiqueros de @ClaudiaLopez, su descaro no tiene límites.



Tendrán que responder por despilfarrar nuestros recursos con fines políticos. pic.twitter.com/APHOavYQhS — Laura Medina Ruiz (@LauraMedinaRuiz) September 17, 2021

Medina fue aspirante al Concejo de Bogotá y ha hecho parte de videos que se han hecho muy populares en redes sociales en las que aborda diversos temas, de hecho, recientemente se hizo viral un video suyo en el que sostenía que el humorista Alejandro Riaño había cuestionado en múltiples ocasiones al Gobierno, a través de su personaje de Juanpis González, pese a que recibe millonarios montos de la misma administración que cuestiona.

“Con este video he querido cerrar un capítulo que he llamado la hipocresía. La de Alejandro Riaño, que personifica al nefasto Juanpis González, un proyecto audiovisual que recibe millonarios beneficios tributarios del Gobierno nacional por medio de la economía naranja, la misma que el señor Riaño catalogó como ‘un pajazo mental de siete enanitos’. Pues no nos quiso contar cuál era el monto que recibía su proyecto audiovisual”, señaló Medina en su momento cuando se dio a conocer el video.