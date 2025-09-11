Sorprendente asistencia de congresistas a debate del Presupuesto 2026, en el que se decidirá el monto

El salón lleno evidenciaba la multitudinaria asistencia al debate de las comisiones económicas del Congreso de la República (terceras y cuartas de Senado y de Cámara) en donde se iniciaba el debate al presupuesto general 2026 para tomar una decisión sobre el monto, el cual está aforado en 556,9 billones de pesos.

Todo indicaba que había reticencia por parte de los parlamentarios, pues la mayoría, principalmente de las comisiones tercera y cuarta de Senado, donde el gobierno tiene un menor respaldo para discutir el tema.

Por ello sorprendió la conformación del cuórum decisorio, con casi la asistencia de todos. Durante más de una semana hubo reuniones privadas entre congresistas y representantes del Ejecutivo para exponer las ideas y hacer los ajustes pertinentes.

Los congresistas integrantes de las comisiones económicas, en su mayoría, asistieron al debate del Presupuesto General 2026 para definir el monto, aforado originalmente en $556,9 billones. | Foto: Congreso de la República / Transmisión Youtube

Se hablaba de una posición inamovible del Gobierno, en el sentido de no ceder para disminuir el monto, el cual, según muchos congresistas, debía bajar, porque está apalancado en una reforma tributaria que no tiene el camino despejado. Por ello, en consenso, pedían bajar el monto en la cifra recomendada por el Comité de Regla Fiscal-Carf: 45 billones de pesos.