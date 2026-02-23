Este lunes 23 de febrero, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia notificó el llamado a juicio de la representante a la Cámara por el Amazonas, Yenica Sugein Acosta Infante, por el delito de peculado por apropiación.

Los hechos materia de investigación tienen relación con el nombramiento de una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) quien habría cobrado sueldo 10 meses sin cumplir sus obligaciones laborales.

Acosta es del Centro Democrático. Foto: Guillermo Torres /Semana

Pese que no se expidió el certificado de cumplimiento de funciones, señala el llamado a juicio, se le hicieron los respectivos pagos.

A esta situación se le suma un agravante y es que se registraron pagos de salario incluso cuando el integrante de la UTL estaba en el exterior.

En contra de esa decisión la defensa de la congresista podrá presentar los recursos que establece la ley.