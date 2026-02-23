Confidenciales

Yenica Acosta, representante a la Cámara por Amazonas, fue llamada a juicio

La congresista será acusada por el delito de peculado por apropiación.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 9:46 a. m.
La representante a la Cámara Yenica Acosta Infante, del Centro Democrático, fue llamada a juicio por la Corte Suprema de Justicia.
La representante a la Cámara Yenica Acosta Infante, del Centro Democrático, fue llamada a juicio por la Corte Suprema de Justicia.

Este lunes 23 de febrero, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia notificó el llamado a juicio de la representante a la Cámara por el Amazonas, Yenica Sugein Acosta Infante, por el delito de peculado por apropiación.

Los hechos materia de investigación tienen relación con el nombramiento de una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) quien habría cobrado sueldo 10 meses sin cumplir sus obligaciones laborales.

Congresistas 2022
Acosta es del Centro Democrático. Foto: Guillermo Torres /Semana

Pese que no se expidió el certificado de cumplimiento de funciones, señala el llamado a juicio, se le hicieron los respectivos pagos.

A esta situación se le suma un agravante y es que se registraron pagos de salario incluso cuando el integrante de la UTL estaba en el exterior.

María Consuelo Araujo deja la mesa de Mañanas Blu: así fue la emotiva despedida, con los ojos aguados

Congresistas de EE. UU. estarían interesados en apoyar la solicitud de Daniel Palacios para investigar a Iván Cepeda

Vicky Dávila lanza advertencia por presunto plan de Gustavo Petro para afectar las elecciones: “Tenemos que estar preparados”

Antonio Sanguino responde a denuncias por contratos de familiares en el Gobierno: “No tienen nada que ver con mi función de ministro”

Trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Colombia entregaron ayuda para afectados por las lluvias en el país

“Los carrotanques en Colombia se han convertido en un símbolo de la corrupción y la politiquería”: Sergio Fajardo lanza crítica

Cancillería le pone la lupa a la implementación del nuevo modelo de pasaportes en la Imprenta Nacional

Red de Veedurías pidió el retiro de la lista al Congreso de Berenice Bedoya: “Fue denunciada en la Corte Suprema”

Exclusivo: ponencia en la Corte Suprema de Justicia pide llamar a juicio a seis congresistas por el escándalo de la UNGRD. Algunos buscan repetir curul

Cartel de la toga: condena y orden de captura contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos

Las reglas también están definidas para quienes aspiran al Poder Legislativo. En el caso del Senado de la República
El próximo 20 de julio se instalará un nuevo Congreso para los próximos 4 años. Foto: Juan Carlos Sierra

En contra de esa decisión la defensa de la congresista podrá presentar los recursos que establece la ley.

