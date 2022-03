Moderna no cobrará patente a estos países para producir su vacuna contra el coronavirus

El laboratorio de Moderna, el cual ha sido reconocido en los últimos años por su vacuna contra la covid-19, la cual ha sido administrada a millones de personas alrededor del mundo para protegerse contra el virus, anunció que no cobrará a las fábricas que usen su patente en 92 países de ingresos bajos y medios, esto con el objetivo de apoyar la lucha contra la pandemia vigente.

Según informaron en un documento en el que revela cuál será su estrategia global de salud pública para los próximos años, la compañía busca fortalecer su compromiso con los países de escasos recursos por lo que busca que a través del Compromiso de Mercado Anticipado (AMC) de Gavi COVAX, los seleccionados podrán desarrollar las patentes de sus vacunas, sin ningún costo por su uso, siempre y cuando estas dosis no se exporte.

La compañía informó que aquellos países que no pertenecen a la lista mencionada, son aquellos que no estarían presentando barreras de acceso para obtener el biológico, por lo que no sería necesaria una acción extra para salvaguardar la protección contra la covid-19 en esos territorios.

“En estos países, la Compañía espera que aquellos que utilizan tecnologías patentadas por Moderna respeten la propiedad intelectual de la Compañía. Moderna sigue dispuesta a licenciar su tecnología para vacunas COVID-19 a fabricantes en estos países en términos comercialmente razonables”, confirmó la farmacéutica en su comunicado.

Entre tanto, también recalcó que para aquellos que no estén en la lista, continúan dispuestos a negociar en términos “razonables”, el uso de sus patentes, lo cual les permitiría continuar invirtiendo en investigación para desarrollar nuevas vacunas, según explicaron, agregando que buscaban prepararse para una próxima pandemia y satisfacer otras áreas apremiantes de necesidad médica insatisfecha.

“Estamos comprometidos a derrotar la pandemia en todo el mundo, y lo estamos cumpliendo a través de nuestro compromiso de no hacer cumplir nuestras patentes relacionadas con COVID-19 en países de ingresos bajos y medios, pero también a través de nuestra entrega de la mayoría de las dosis de vacunas a COVAX al precio más bajo por dosis”, fueron las palabras de Stéphane Bancel, Director Ejecutivo de Moderna sobre el nuevo anuncio.

Entre tanto, aunque la empresa no especifica los países que van a ser cobijados con el beneficio. Recalca además, que estos deben pertenecer al AMC Gavi Covax, y según la normativa de este mecanismo, las 92 naciones que entren deben tener una Ingreso Bruto Nacional per cápita menor a los 4 mil dólares, así como otros que estén relacionados con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial.

Según datos del Banco Mundial recolectados en 2018 y 2019, la mayoría de países aceptados estarían en el continente africano, además de Afganistán, Haití, Nepal, Siria, Tayikistán, Tanzania, Togo, Uganda, Yemen, Bolivia, Egipto, El Salvador, Honduras, India, Nicaragua, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam, Cisjordania y Gaza, entre otros. Sin embargo, estos pueden cambiar por actualización de datos luego de la recesión económica de la pandemia entre 2020 y 2021.

“Hemos tomado medidas significativas para aumentar el suministro y ampliar el acceso global y ampliar nuestra capacidad, lo que nos permite fabricar miles de millones de dosis de nuestra vacuna cada año. Nuestro compromiso destaca aún más nuestro compromiso con el acceso global. Estoy muy orgulloso de lo que nuestro equipo de 3 mil empleados ha logrado desde que comenzó la pandemia. Estamos dedicados a combatir la covid-19 a nivel mundial y a prepararnos para la próxima pandemia”, continuó agregando el director ejecutivo de la compañía, sobre la labor de Moderna.