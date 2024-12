¿Cuáles son las consecuencias de la renuncia de la junta de EPM?

El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sacudió los cimientos del establecimiento paisa como no se había visto en muchos años.

La renuncia irrevocable del pleno de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de siete miembros de la junta de Ruta N, por el manejo que el mandatario les está dando a estas instituciones, fue el abrebocas de un debate sobre un timonazo al exitoso modelo de gestión público-privada que ha gobernado Medellín durante décadas.

Las medidas del alcalde, la dinámica política de los hechos, la crisis de confianza y la magnitud del problema jurídico y financiero de ese megaproyecto solo han exacerbado las tensiones.

En resumen, Quintero se brincó a la junta de EPM y su gobierno corporativo para tomar decisiones estratégicas sobre el futuro de la empresa, como cambiar su objeto social y demandar a los constructores de Hidroituango por casi 10 billones de pesos. Y en Ruta N, corporación que lidera el emprendimiento y los aspectos de ciencia, tecnología e innovación, su junta renunció porque ni siquiera tuvieron en cuenta a sus miembros para el nombramiento del nuevo gerente, aunque hace parte de sus funciones. Dos temas que no dejan de preocupar, pero que no escalarían a nivel nacional si no fuera porque hacen temblar la institucionalidad que ha erigido la clase dirigente antioqueña en los últimos 40 años y que comprometen el manejo de la tercera compañía más grande del país, motor de la economía y pilar del departamento.

El golpe al gobierno corporativo tuvo un gran impacto en los mercados. Fitch bajó la calificación de EPM y mantuvo su perspectiva negativa. Señaló que se presentó un deterioro en los controles de gobierno corporativo de la empresa, en contra de los acuerdos de gobernabilidad suscritos con la ciudad.