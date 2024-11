Conversemos sobre un personaje indeseado que se ha filtrado en nuestras conversaciones familiares: el miedo. Todos nos sentimos amenazados desde muchos flancos. Honestamente, no le tengo miedo a la muerte y amo apasionadamente la vida. ¿Por qué? Porque la vida no nos pertenece. La tenemos prestada. Cada día es un regalo de Dios que debemos cuidar y disfrutar.

Lo que sí me produce preocupación profunda es el drama socio-económico que se nos viene como un tsunami. El coronavirus ha desnudado las crueles desigualdades de nuestro país: millones de colombianos sin empleo o en condiciones muy precarias por la informalidad, desprovistos de un ingreso básico y sin una pensión, que no pueden quedarse en casa porque no la tienen y están con hambre. Esto sí me genera angustia.