Fueron tres las víctimas tras el aterrador ataque con cuchillo en contra de los integrantes del equipo de producción de ‘Sin senos no hay paraíso’ en el centro de Bogotá.

Caso ‘Sin senos sí hay paraíso’ podría tomar giro inesperado: Policía contó detalle clave que se desconocía

El responsable de iniciar la tragedia fue Josué Cubillos García. SEMANA revela los detalles y la historia clínica del asesino. Los datos son estremecedores.

“Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos mentales y el comportamiento”, señala el documento de 28 páginas con los detalles y la cronología que convirtió al paciente psiquiátrico en asesino.

El documento advierte que las consultas psiquiátricas de Josué Cubillos García arrancaron en abril de 2025 y desde entonces se hicieron más repetidas, casi mensuales, cada vez con diagnósticos más complejos y preocupantes.

Imágenes tras ataque a una producción audiovisual en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

“Paciente de 22 años con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar diagnosticado hace un año que previamente recibió manejo con carbonato de litio; antecedente: hospitalización durante 22 días por presentar episodios maníacos con síntomas psicóticos”, señala la conclusión de una consulta en mayo de 2025.

La historia clínica hace parte de los elementos de prueba que presentó la Fiscalía en la judicialización de las personas tras el ataque y la reacción en defensa de la primera víctima. La crónica de la delicada situación mental de Cubillos advierte que era un consumidor diario de marihuana al punto de generar dependencia.

“Remitido por presentar síntomas psicóticos y comportamentales asociados al consumo de cannabis; reporta comportamiento y discurso desorganizado, alucinaciones auditivas, irritabilidad, tendencias heteroagresivas; no asiste a controles por psiquiatría desde hace 3 meses”, advierte el documento.

Imágenes de la cámara de seguridad. Foto: Suministrada (API)

La consulta de septiembre 2025, nuevamente por psiquiatría, advierte que en menos de seis meses fueron más de cinco los eventos hospitalarios con los mismos síntomas que advierten agresividad y una tendencia psicótica que requería de algunas recomendaciones bastante particulares.

“Signos de alarma en caso de presentar, persistir o empeorar síntomas afectivos, ideación suicida, heteroagresiva, alteraciones conductuales, síntomas psicóticos, la creencia de que quieren hacer daño, alucinaciones o presentar creencias extrañas, tener poderes, poder ver el futuro, asistir a consulta presencial de urgencias”, fueron las recomendaciones de los médicos tratantes.

Fabio Humar, abogado de víctimas. Foto: Archivo particular suministrada

Las personas que fueron presentadas ante los jueces, luego de la tragedia, quedaron en libertad mientras avanza su proceso. Su defensa, en cabeza del abogado Fabio Humar, no quiso dar declaraciones sobre el desarrollo de la investigación; aun así, los procesados seguirán vinculados al expediente.