El backstage de las pasarelas internacionales: nunca es igual

El ambiente es una mezcla de idiomas, acentos y órdenes rápidas que se cruzaban sin cesar. Entre luces aún apagadas y mesas repletas de maquillaje, Carolina Pico Ríos espera su turno, observando con la serenidad de quien ya entiende que en medio del caos lo esencial es mantener la concentración.

El día comienza temprano, con la puntualidad que exige un desfile internacional. La modelo llega al recinto con tiempo de sobra, revisa el itinerario, saluda al equipo y se acomoda en un rincón discreto. No necesita mucho: una botella de agua, un par de estiramientos y la mente enfocada en la jornada.

Mientras los técnicos ajustan el sonido y los diseñadores ultiman detalles en los trajes, ella repasa mentalmente la secuencia de cada salida.

En este tipo de escenarios, la organización es un engranaje perfecto: todo debe ocurrir en minutos. Los maquilladores trabajan casi en silencio, los estilistas cambian piezas de vestuario con rapidez, los asistentes señalan con gestos lo que falta.

Carolina Pico Ríos es parte de un equipo en el que cada quien cumple una función precisa y en el cual la suma de pequeñas acciones construye el espectáculo.

El momento previo a salir a pasarela siempre tiene una tensión particular. La música de prueba suena de fondo, los reflectores se encienden y el murmullo se apaga. Carolina respira hondo, ajusta el paso, coloca los hombros hacia atrás y espera la señal. No hay tiempo para dudas.

Cuando el director de pasarela levanta la mano, la modelo avanza con determinación, integrándose a un flujo que dura apenas segundos, pero que concentra semanas de preparación.

La pasarela internacional se distingue no solo por la magnitud del evento, sino por la diversidad de miradas que convergen en ella. Editores, fotógrafos, compradores y críticos observan cada detalle.

Para Carolina, el reto no está únicamente en lucir la prenda, sino en sostener con su cuerpo la idea estética que el diseñador busca transmitir. El equilibrio entre disciplina y naturalidad se vuelve crucial: demasiado rígido y la imagen pierde frescura; demasiado relajado y el mensaje se diluye.

Al terminar la primera salida, el regreso al backstage es inmediato. Un equipo de manos rápidas la espera para cambiar vestuario, retocar maquillaje y ajustar el peinado en cuestión de minutos. No hay espacio para distracciones.

Sin embargo, en medio de esa velocidad, Carolina Pico Ríos conserva un gesto sereno, casi meditativo. Esa calma es producto de los entrenamientos que practica a diario: fuerza para sostener posturas, control de la respiración, resistencia para largas jornadas. Su disciplina fitness, invisible para muchos, es la base que le permite cumplir cada exigencia como modelo internacional.

Cada salida tiene su carácter: una más sobria, otra más dinámica, otra que demanda un movimiento sutil con la tela. Carolina traduce esas indicaciones en gestos que parecen espontáneos, pero que nacen de su capacidad de escuchar y adaptarse. Esa versatilidad es la que la distingue en contextos tan competitivos.

Fuera de la pasarela, el aprendizaje es igualmente valioso. En los descansos breves observa a colegas de diferentes países, escucha a estilistas hablar de tendencias emergentes y analiza cómo cada mercado interpreta la moda de manera distinta.

Es un ejercicio de observación que le permite enriquecer su propia visión y entender que la industria no es homogénea, sino un mosaico en constante transformación.

El cierre del desfile llega con el último aplauso. El público celebra, los fotógrafos capturan imágenes finales y el equipo suspira de alivio.

Para la modelo colombiana, la sensación es de gratitud y también de satisfacción silenciosa. No se trata de un triunfo personal aislado, sino de haber sido parte de un engranaje colectivo que funcionó con precisión. El éxito de la jornada no está en la portada que pueda surgir al día siguiente, sino en la experiencia compartida y en la oportunidad de aprender de un entorno distinto.

Al final de la jornada, ya fuera del recinto, la ciudad seguía su ritmo habitual. Para Carolina, lo importante no era solo el recuerdo de la pasarela, sino todo lo que la rodeó: la disciplina previa, la atención al detalle, la capacidad de adaptarse a un escenario nuevo.

Esa experiencia internacional se suma a un camino que no se construye con un solo evento, sino con una secuencia de momentos que, juntos, van dando forma a una carrera sólida.