Exposición fotográfica rinde tributo a quienes trabajan por los derechos de las mujeres en Colombia

La Galería Chicó de la Alianza Francesa de Bogotá abrirá sus puertas a la exposición fotográfica Igualitarias: Transformando territorios, una muestra colectiva que visibiliza el trabajo inspirador, los liderazgos y los logros de diez organizaciones de mujeres, feministas y mixtas que promueven los derechos de las mujeres en distintos territorios de Colombia.

La exposición, que se inauguró el jueves 19 de febrero, es el resultado de un año de procesos de formación en fotografía, comunicación visual y digital desarrollados con las organizaciones socias de la iniciativa Igualitarias, en el marco del acompañamiento de ONU Mujeres gracias al financiamiento de la Embajada de Francia. A través de 50 obras fotográficas y piezas audiovisuales, la muestra propone una narrativa construida desde la propia mirada de las organizaciones, alejándose de enfoques externos para dar lugar a una voz visual auténtica y colectiva.

‘Igualitarias: Transformando territorios’ Foto: Cortesía

Igualitarias es más que un nombre: es una forma de estar en el mundo. Es la práctica cotidiana de mujeres organizadas que sostienen la vida comunitaria, defienden el territorio, impulsan liderazgos y transforman realidades marcadas por profundas desigualdades. La exposición rinde tributo a esos procesos y resalta avances como el fortalecimiento organizativo, la consolidación de liderazgos, el posicionamiento de agendas reivindicativas y el aumento de la autonomía de las organizaciones participantes.

Maria Inés Salamanca Vidak, representante país de ONU Mujeres en Colombia afirmó que “esta exposición es una expresión del poder del liderazgo de las mujeres en los territorios de Colombia. A través de sus propias imágenes, las mujeres no solo narran sus realidades: las transforman. Estas fotografías son una reivindicación del trabajo colectivo y sostenido que realizan las organizaciones de mujeres en todo el país en defensa de los derechos humanos”.

Asimismo, el Embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, expresó “Los resultados del programa “Igualitarias” confirman la importancia de invertir en las organizaciones feministas locales, que son el corazón de los cambios sociales más duraderos. También, celebramos la continuidad de nuestra alianza con ONU Mujeres, socio fundamental en este programa, tanto en la planificación como en la implementación y la comunicación constante con todos los actores implicados. La exposición que inauguramos hoy es un gran homenaje a este trabajo”.

La propuesta curatorial combina fotografías impresas en papel y en tela, proyecciones audiovisuales y códigos QR que permiten al público acceder a testimonios en video de las organizaciones, generando una experiencia sensible, inmersiva y profundamente territorial.

‘Igualitarias: Transformando territorios’ Foto: Cortesía

La muestra, que estará abierta al público general del 20 de febrero al 14 de marzo de 2026 en la Alianza Francesa de Bogotá (sede Chicó), puede visitarse de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; y los sábados de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Las organizaciones autoras de las obras son: Corporación Colectiva Justicia Mujer; Red de Mujeres Unidas del Norte de Antioquia; Fundación Luciérnagas; Asociación No Hay Límites; Fundación Empoderarte Latinoamérica; Corporación El Cuarto Mosquetero; Corporación Yo Puedo; Fundación Concern Universal; Asociación Campesina Red Agroecológica del Tolima (REATOL) y Corporación SOS Ambiental