Gala Vogue Día de Muertos 2026 rendirá homenaje a las mujeres muralistas

El próximo 29 de octubre se celebrará la Gala Vogue Día de Muertos Colombia 2026, presentada por tercer año consecutivo por Don Julio. En esta edición, el código de vestimenta estará dedicado al legado de las mujeres en el muralismo, bajo el concepto ‘Muralismo femenino a través de pinceladas, color y tejidos’.

La velada busca honrar la obra y la lucha de las primeras mujeres que convirtieron el arte en una herramienta de emancipación femenina frente al poder patriarcal.

La propuesta invita a los asistentes a conocer la trayectoria de estas artistas, sus obras y el papel que desempeñaron en el contexto histórico en el que vivieron, así como la influencia que mantienen en la actualidad. A partir de ese reconocimiento, la vestimenta se plantea como una forma simbólica de conservar su memoria.

Para interpretar el código de vestimenta, los invitados podrán inspirarse en las pinturas de las muralistas, especialmente en la ropa de los personajes, los colores, las formas y las texturas representadas en sus obras.

Estos elementos permiten acercarse a los mensajes que las artistas transmitieron durante la época posrevolucionaria y explorar cómo sus propuestas pueden trasladarse a la moda contemporánea, incluso desde una perspectiva conceptual.

Como tequila nacido en México, Don Julio encuentra en esta celebración una expresión de sus raíces y de las historias que merecen ser recordadas. Su presencia junto a Vogue, por tercer año consecutivo, se enmarca en una tradición en la que el recuerdo y la celebración conviven para mantener presentes a quienes han dejado huella.

La Gala Vogue Día de Muertos 2026 tendrá como referente las raíces de la historia latinoamericana retratadas en los murales, con una invitación a recordar a las mujeres que encontraron en el arte una forma de expresión y emancipación.