En 2009 vivía en Madrid y tenía a mi cargo la dirección del proyecto Arteria MultiEspacios, que se proponía construir y operar 12 escenarios de artes escénicas en Iberoamérica. Por ese tiempo, Carlos Arturo Londoño, presidente de Valorem, me comentó que la familia Santo Domingo donó a la ciudad un centro cultural. Después, llamé a mi amiga Catalina Ramírez, entonces secretaria de Cultura de Bogotá, quien me invitó a visitar la obra en construcción al día siguiente, apenas unas horas antes de mi regreso a Madrid. Un edificio de esas dimensiones y calidades, y tratándose de una iniciativa que conjuntaba las voluntades de la ciudad y de la familia Santo Domingo, me conmovió especialmente. No dudé entonces en expresar a Catalina, que, si podía dirigir un sueño de esa magnitud, regresaría a Colombia.

• La primera vez que recibimos a una orquesta internacional fue en agosto de 2010, con la visita del maestro Daniel Barenboim. Su orquesta, integrada por músicos judíos y palestinos, no solo ofrecía excelencia musical, sino también un poderoso mensaje de reconciliación que conmovió profundamente al teatro. En aquel entonces, el teatro estaba recién inaugurado. Barenboim quiso saberlo todo: quién había diseñado la acústica, quién había sido el arquitecto. Durante el ensayo, recorrió cada rincón de la sala, dando indicaciones a los músicos desde distintos puntos. Al terminar, se acercó y me dijo: “En este teatro no se puede mentir. Me voy a volver un embajador de ustedes”. Y así fue. Semanas después, comenzamos a recibir propuestas de las más importantes agencias del mundo. Orquestas, solistas, conjuntos de cámara y artistas de renombre querían presentarse aquí. Barenboim no solo fue el primero, fue quien abrió la puerta.