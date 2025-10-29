Anuncian cambio y dan adelanto de ‘It: Welcome to Derry’ en HBO Max; darán sorpresa de Halloween

HBO Max celebra Halloween con el estreno anticipado del segundo episodio de ‘It: Bienvenidos a Derry’, que llegará a la plataforma el 31 de octubre a las 2:00 a. m.

El episodio también se transmitirá por el canal HBO el domingo 2 de noviembre a las 9:00 p. m.

La serie original estrena un nuevo episodio cada domingo, tanto en HBO como en HBO Max, hasta el final de temporada el 14 de diciembre.

¿De qué trata el segundo capítulo de ‘It: Bienvenidos a Derry’?

En el segundo episodio, después de mudarse con Leroy a su nueva casa en Derry, Charlotte siente que algo extraño sucede mientras hace algunos trámites en la ciudad, y Will es provocado en su primer día de clases.

Más tarde, Lilly enfrenta presión por todos lados sobre lo que realmente ocurrió en el cine, mientras Ronnie se preocupa por el destino de su padre.

¿Qué se vio en el primer capítulo de la serie?

En el primer episodio se conoce a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños.

Mientras tanto, el Mayor Leroy Hanlon llega a la base aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

Ambientada en el universo de It, creado por Stephen King, la serie original de HBO, compuesta por ocho episodios, se inspira en la novela que dio origen a la historia y profundiza en la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia.

Elenco que hay en ‘It: Bienvenidos a Derry’

El elenco incluye a Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Blake Cameron James, Arian S. Cartaya, Amanda Christine, Matilda Lawler, Clara Stack, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

Producción y detalles de ‘It: Bienvenidos a Derry’

Producida por HBO y Warner Bros. Television, It: Bienvenidos a Derry fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs.

Ellos también se desempeñan como productores ejecutivos (los Muschietti a través de Double Dream y Fuchs por FiveTen) junto a Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.