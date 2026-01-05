IT: este es el orden cronológico para ver la saga del universo del payaso Pennywise

Pocos meses después del estreno de IT: Welcome to Derry en HBO Max, el universo de del payaso asesino Pennywise tiene toda la atención de los amantes de las película de terror. La saga inspirada en la novela de Stephen King ha sido adaptada en distintos formatos y épocas, lo que puede generar dudas sobre cuál es el orden correcto para verla según la cronología de los acontecimientos.

Para quienes buscan entender correctamente el contenido de la nueva serie, e recomienda ver la producciones en un orden en específico teniendo en cuenta la línea del tiempo de los acontecimientos.

IT (1990)

Ambientada principalmente a finales de los años cincuenta, la historia sigue al Club de los Perdedores en su infancia, cuando se enfrentan por primera vez al payaso, y luego en su adultez, cuando regresan a Derry para cumplir la promesa de derrotarlo. Esta versión marcó a toda una generación y consolidó a Pennywise como un ícono del terror televisivo.

IT: Welcome to Derry, el origen del mal (Nueva serie)

El segundo lugar es para IT: Welcome to Derry. La historia se sitúa varias décadas antes de los eventos vistos en el cine, específicamente en los años sesenta.

Esta producción explora los orígenes del terror que acecha al pueblo de Derry y profundiza en la historia de Pennywise, la cual despierta cada 27 años.

La serie relata eventos pasados que explican por qué el pueblo parece condenado a repetir su historia de horror.

IT (2017), una nueva mirada al terror

La película fue dirigida por Andy Muschietti, y por medio de esta entrega se conoció la infancia de los protagonistas, ofreciendo una reinterpretación moderna de la historia.

En esta película se muestra el regreso de Pennywise y la forma en que el miedo se manifiesta de manera distinta en cada uno de los niños, teniendo en cuenta sus temores personales más grandes.

La cinta se destacó por su enfoque más oscuro y el uso de efectos especiales con mayor desarrollo tecnológico.

IT: Capítulo 2 (2019), el cierre del ciclo

La cronología termina con IT: Capítulo 2, la película del año 2019. Ambientada 27 años después de los sucesos de la película anterior, la historia muestra al Club de los Perdedores ya en su etapa de adulta, obligados a regresar a Derry para enfrentar nuevamente al ente que marcó sus vidas.

Esta entrega profundiza en el pasado de Pennywise y en las secuelas emocionales que dejó en los personajes, cerrando el ciclo narrativo iniciado en su niñez.