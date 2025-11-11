Suscribirse

Ballet desde Brasil, Pink Floyd inmersivo, humor político y un Chiqui Rave: noviembre de lujo en el CNA

Este espacio sigue vibrando desde la variada curaduría de espectáculos que ofrece al público de grandes y de chicos también. Para la muestra, un botón...

Redacción Arcadia
11 de noviembre de 2025, 5:44 p. m.
Un gran decimoprimer mes para el CNA, con una variada oferta de espectáculos de resonancia regional, global y local.
Música, danza y creación se unen en experiencias que cruzan fronteras en el Centro Nacional de las Artes. Entre los espectáculos de noviembre estarán el estreno de Réquiem SP, del Balé da Cidade de São Paulo, la experiencia inmersiva Pink Floyd: The Dark Side of the Moon y el monólogo de Santiago Rivas.

Contexto: Beatriz González presenta al fin sus telones ‘Guerra’ y ‘Paz’ en Colombia, en Casas Riegner de Bogotá

El mes inicia con Rituales de extinción (14 al 16 de noviembre, Sala Delia Zapata), una experiencia interdisciplinar que combina danza, música en vivo y video para reflexionar sobre la desaparición de especies y saberes ancestrales. Esta creación, parte del Portafolio Estímulos 2025, propone un espacio donde el cuerpo y la memoria colectiva dialogan sobre las formas de relación con el entorno.

En esos mismos días, el Teatro Colón se transforma en un universo sensorial con Pink Floyd: The Dark Side of the Moon – Colón Inmersivo (15 y 16 de noviembre), una coproducción del Centro Nacional de las Artes, Sonic Design y Classicstone. Reconocida como la banda tributo oficial en Colombia a Pink Floyd, Classicstone interpretará en vivo la obra maestra de 1973 acompañada por mapping 360°, proyecciones y sonido envolvente.

Desde el humor político llega Acaba Colombia 2025 – Ni gloria inmarcesible, ni júbilo inmortal (16 de noviembre, Sala Teresita Gómez), monólogo de Santiago Rivas, en el que el artista y periodista explora, entre la ironía y la reflexión, la historia reciente del país y la eterna pregunta sobre qué podría significar “acabar” con Colombia o comenzar a sanarla.

En el Colón también estará una de las compañías de danza más emblemáticas del continente: el Balé da Cidade de São Paulo, que presentará Réquiem SP (22 de noviembre). Bajo la dirección del coreógrafo Alejandro Ahmed, la obra combina la música del compositor György Ligeti con la electrónica de Venetian Snares, en una poderosa exploración del cuerpo, la memoria y la resistencia colectiva. Su presentación en la Franja Vuelta al Mundo marca un hito en la programación del CNA y una oportunidad irrepetible para el público colombiano.

Contexto: Massive Attack en el Movistar: habitar la atmósfera vanguardista y no ignorar jamás que el mundo es una porquería

Las propuestas continúan con Chiqui Rave, laboratorio de creación artística dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, que fomenta la exploración de la música electrónica como lenguaje de juego, tecnología y colaboración. Junto a WomandBass y la Fundación Jump, esta iniciativa demuestra que el arte también se aprende bailando.

Este mes, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella sigue demostrando su amplia idea de oferta cultural. Para más información sobre la programación, que compartimos aquí abajo, visite www.eneldelia.gov.co.

Contexto: El Cartagena Festival de Música celebrará 20 años con Maxim Vengerov, Paquito d’Rivera y la Orquesta Franz Liszt

Pink Floyd: The Dark Side of the Moon, Colón Inmersivo​

15 de noviembre a las 7:30 p.m.​ / 16 de noviembre / 3:00 p.m.​ / Teatro Colón​ / Entradas en Tuboleta​.

Balé da Cidade de São Paulo – Réquiem SP​

22 de noviembre de 2025​ / 7:30 p.m. / Teatro Colón​ / Entradas en Tuboleta​.

Acaba Colombia 2025 – Ni gloria inmarcesible, ni júbilo inmortal (Santiago Rivas)​

16 de noviembre de 2025​ / 5:00 p.m.​ / Sala Teresita Gómez​. Entradas en Tuboleta​.

Rituales de extinción​

14 de noviembre de 2025 /7:30 p.m.​ / 15 de noviembre de 2025 – 7:30 p.m.​ / 16 de noviembre de 2025 – 3:00 p.m.​ Sala Delia Zapata​.

Chiqui Rave – Laboratorio de creación artística​

Actividad para niñas y niños de 6 a 12 años / participación sin costo, cupos limitados por inscripción​. Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella​.

Centro Nacional de las Artes Delia Zapata OlivellaCNA Delia Zapata OlivellaPink Floydballet

