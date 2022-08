Barranquilla se prepara para el Premio Nacional de Cuento La Cueva, ¿cómo participar?

Hasta el 27 de septiembre estará abierta la convocatoria para participar en la decimoprimera versión del Premio Nacional de Cuento organizado por la Fundación La Cueva en Barranquilla.

Independientemente de su edad y trayectoria, el certamen está dirigido para todas las personas de nacionalidad colombiana, para aquellos extranjeros que residan en el país y para colombianos y colombianas en el exterior.

Los jurados serán los encargados de seleccionar a 25 finalistas que serán publicados en un volumen antológico y recibirán diez copias del libro. Además, el primer lugar recibirá la suma de 20.000.000 pesos y una escultura simbólica, el segundo lugar obtendrá 3.000.000 pesos y el tercero ganará

2.000.000 pesos.

¿Cómo participar en la XI edición del Premio Nacional de Cuento? - Foto: Fundación La Cueva

“El premio se entrega en enero. En la semana del 10 celebramos la primera fiesta literaria del año en español con la ceremonia de entrega del premio”, informó Carolina Ethel, directora de la Fundación La Cueva.

Los trabajos presentados deben ser inéditos, con una extensión mínima de tres mil (3.000) caracteres con espacio, y máxima de treinta y cinco mil (35.000). No deben haberse publicado en algún medio digital o impreso. El texto tiene que estar escrito en español y no haber participado en otras convocatorias. Las inscripciones se recibirán únicamente a través de la plataforma disponible en www.fundacionlacueva.org.

“Es un premio que tiene en cuenta tanto los relatos que se gestan desde el corazón del territorio como esas historias de inmigrantes y expatriadas que narran esa vida desde y entre las fronteras”, señaló Tawny Moreno Baloco, coordinadora del premio.

Este proyecto fue creado en 2011 por Heriberto Fiorillo, director consejero de la Fundación. El propósito es fortalecer la presencia del cuento, uno de los géneros más antiguos y apasionantes de la literatura, en el panorama de las letras contemporáneas.

El año pasado el premio fue entregado por primera vez a una escritora, la bogotana Yulieth Mora Garzón, con ‘Qué te hizo apagar la luz y quedarte adentro’, un relato que, en palabras del jurado de la décima edición, “traza de manera conmovedora la ruta del amor y el desamor entre dos mujeres, con un lenguaje honesto y cargado de sutileza”.

“Para que un cuento tenga más opciones delante del jurado es importante que comience muy bien. Que empiece con golpe. Que uno sienta que ese cuento te está hablando por encima de los demás”, puntualizó a manera de recomendación el escritor y periodista colombiano Paul Brito.

El investigador y novelista John Jairo Junieles también desatacó la importancia que tiene para un cuento transmitir emociones y tener una carga humana. “Una buena historia va más allá de trucos, de técnicas, las estrategias, las combinaciones de diferentes elementos. Particularmente en los cuentos que he escrito siento que hay algo de mí que está ahí. Así sea muy poco porque si algo de mí no está ahí no creo que logre identificarme con un lector. Yo tengo la fe de que del otro lado hay alguien que siente o sentirá algo parecido a lo que yo siento”.

La Fundación La Cueva es una organización que impulsa a los creadores y promueve el diálogo universal de la cultura colombiana desde Barranquilla. Personajes como Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, José Félix Fuenmayor, Ramón Vinyes y Alfonso Fuenmayor, destacados miembros del Grupo de Barranquilla, fueron grandes lectores y escritores de cuentos desde los inicios de su carrera literaria hasta sus años de madurez. El premio inspirado en el legado del Grupo y su aporte literario ha visto nacer más de 12.000 relatos provenientes de 30 departamentos colombianos y de países como Argentina, Ecuador, México, España, Alemania, Venezuela, Uruguay, Canadá y Estados Unidos.