Sin entrar en pormenores, tradicionalmente se afirma que Bogotá fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538. Según esa narrativa, el próximo miércoles la ciudad cumplirá 487 años. Para celebrarlo, la Orquesta Filarmónica ha decidido ofrecer un concierto sin precedentes en el país, que tendrá lugar a las ocho de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Desde su debut en público, que ocurrió siendo apenas una niña, Blanca Uribe ha sido ovacionada en los más importantes auditorios del mundo. Aún no le llega la hora del último aplauso. | Foto: Kike Barona, Cortesía de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

“El evento reunirá en una sola noche, como afirma la orquesta, a tres figuras emblemáticas de la música clásica colombiana: Blanca Uribe, Teresita Gómez y Helvia Mendoza, quienes representan lo mejor de la tradición pianística colombiana del siglo XX. No son solo intérpretes excepcionales del repertorio clásico universal, sino también guardianas y divulgadoras de la música colombiana para piano”.

Como concierto excepcional, ya tiene interés de por sí. Pero hay mucho más.

En primer lugar, se trata de una selección que, además de sus méritos musicales, representa la diversidad cultural de la capital colombiana.

Blanca Uribe, la única de ellas oriunda de Bogotá, nació el 22 de abril de 1940. Por sus estudios y por su carrera, vivió muchos años en el exterior. Cuando regresó, se instaló en Medellín. Bogotana de nacimiento y paisa por decisión.

Nacida el 18 de agosto de 1936 en Cartagena, Helvia Mendoza llegó a Bogotá siendo niña para continuar su formación en el conservatorio. Ha vivido toda su vida en Bogotá y todos sus hijos son músicos.

Teresita Gómez nació el 9 de mayo de 1943 en Medellín; también se trasladó a Bogotá para estudiar en el conservatorio | Foto: Retrato de Hernán Díaz, Cortesía Rafael Moure

Teresita Gómez nació el 9 de mayo de 1943 en Medellín; también se trasladó a Bogotá para estudiar en el conservatorio. En Bogotá vivió la etapa más relevante de su carrera. También vivió en Alemania. Al final, regresó definitivamente a Medellín.

No es exagerado decir que los acontecimientos más importantes de la vida profesional de las tres han tenido lugar en las principales salas de conciertos de Bogotá, respaldadas, principalmente, por la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Filarmónica de Bogotá.

Las tres fueron consideradas niñas prodigio del piano, aprendieron a descifrar partituras antes que a leer y su debut público ocurrió bajo esa condición. Ese reconocimiento temprano fue relevante, pero lo verdaderamente sorprendente es que han logrado, con su arte, desafiar el paso del tiempo y llegar a ser adultas prodigiosas.

Paralelamente a sus trayectorias artísticas, las tres se han dedicado a la enseñanza: Blanca en Eafit de Medellín, Helvia Mendoza en la Universidad Nacional y Teresita en la Universidad de Antioquia, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones. Todas han cultivado la música de cámara.

Debut de Helvia Mendoza en el Teatro Colón, con la Sinfónica. | Foto: -

Hoy, por sus carreras tan brillantes, se las conoce como la trinidad del piano en Colombia. Comparten sin reservas sus edades y declaran haber pasado la barrera de los 80 años; Helvia dice ser la decana de las tres. Parafraseando a Oscar Wilde: tres mujeres capaces de revelar su edad son capaces de todo.

El concierto conmemorativo de la fundación de Bogotá, bajo la dirección del bogotano Carlos Agreda, propone una reflexión sobre la longevidad en el arte. Repetidamente se ha dicho que los pianistas jóvenes desarrollan velocidades inverosímiles y deslumbran al público con su virtuosismo; pero al alcanzar la madurez descubren lo más difícil, tocar lentamente para que el piano cante, y logran descifrar lo más profundo de la música, justamente por toda esa experiencia acumulada a lo largo de los años.

Blanca Uribe, Helvia Mendoza y Teresita Gómez, por su bagaje, su experiencia y su temperamento, son pianistas muy diferentes. Por eso, el concierto Bogotá, op. 487 promete ser un auténtico caleidoscopio pianístico.

Es notable que todas las obras seleccionadas estén en tonalidades menores. No parecen pensadas para deslumbrar con efectos, sino con un sentido íntimo: como si cada intérprete se detuviera a mirar su pasado, manteniéndose muy firme en el presente.

BLANCA URIBE, Concierto n.º 3 de Beethoven

“Para tomar una decisión en esta etapa de mi vida, he tenido conciencia de que mi mente y mi cuerpo ya no reaccionan como antes… Pensé primero en el Concierto en la menor de Grieg, que he interpretado recientemente varias veces. Finalmente, me decidí por el Concierto n.º 3 en do menor, op. 37 de Beethoven, porque fue el primero que estudié y el mismo que interpreté en el Concurso Beethoven en 1961. Significa mucho para mí; fue difícil escogerlo, pero he estado muy feliz estudiándolo. Beethoven ha sido uno de los compositores más importantes de mi carrera”.

| Foto: COLPRENSA–EL UNIVERSAl

HELVIA MENDOZA, Concierto n.º 20 de Mozart

“Siempre he amado a Mozart, sus óperas, sus sinfonías, aunque no quiero decir con ello que sea mi único compositor favorito; tal vez Bach, también Beethoven, Brahms, Schumann. Escogí el Concierto n.º 20 en re menor, K. 466, porque para mí es el más bello de todos sus conciertos para piano y orquesta. Lo he tocado muchas veces a lo largo de mi vida; la última, antes de la pandemia, con la Orquesta Juvenil, dirigiendo mi hijo Ernesto. También he interpretado el n.º 23, pero no tuve duda: el n.º 20 es, para mí, el mejor”.

A lo largo de su carrera, Helvia Mendoza ha enfrentado retos que nadie más ha meditado, como tocar el Concierto n.º 2, de Brahms, que demanda dominio del instrumento, inteligencia, sensibilidad y mucha confianza en su trabajo. | Foto: Retrato de Hernán Díaz, Cortesía Rafael Moure

TERESITA GÓMEZ, Concierto n.º 1 de Mendelssohn

“No fue una decisión fácil, pero finalmente elegí el Concierto n.º 1 en sol menor, op. 25 de Mendelssohn. Me transporta al pasado: fue uno de los primeros conciertos que estudié, memoricé y toqué en público al comienzo de mi carrera. Aunque debo confesar que, con los años, este concierto, que uno cree dominar, se vuelve más difícil. Tengo mucho afecto por este concierto; para mí es como un Mozart brillante. Aunque nada es seguro cuando uno ya está sobre el escenario, le tengo afecto y cierta confianza. Debo confesar que me cuesta interpretarlo en estas circunstancias, porque respeto mucho a mis compañeras, porque, así no lo parezca, soy muy tímida”.