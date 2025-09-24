Suscribirse

Cultura

Bogotá recibe Mola Arte Sin Fronteras: una experiencia cultural con artistas internacionales

Veinte artistas contemporáneos, nacionales e internacionales, reinterpretan la tradición de la mola con un lenguaje moderno.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 7:31 p. m.
Mola Arte Sin Fronteras
Mola Arte Sin Fronteras | Foto: Cortesía

La exposición ‘Mola Arte Sin Fronteras’ se inaugurará en Bogotá el próximo 1.º de octubre. Este evento único celebra el patrimonio cultural del pueblo indígena Guna con obras contemporáneas inspiradas en la mola, un textil cargado de significado y técnica. Será la primera de una serie de diez exposiciones que se presentarán en varias ciudades del mundo, gracias a la colaboración del Instituto Italiano de Cultura en Bogotá, la Embajada de Italia en Colombia y el Politécnico Grancolombiano.

La arquitecta y organizadora Carla Bruso destacó la importancia cultural y ambiental de esta tradición al afirmar: “Si la mola pudiera hablar como un ser vivo, creo que diría que hay que recuperar toda la tradición de los indígenas Gunas. Es importante creer en la tierra, en la Madre Tierra, y también vivir de manera contemporánea, pero según el espíritu de la conciencia actual y ambiental”.

En sus palabras también recalcó el valor de preservar el trabajo de las mujeres creadoras de estas piezas: “Es importante dar trabajo, dar oportunidad de mantener lo tradicional. Ahora mismo, con el turismo, las molas están cambiando mucho para agradar más al turista, y eso no es bueno. La mola refleja el rico material del pueblo Guna y su conexión con la tierra, por eso es importante mantenerla viva”.

La exposición reunirá las obras de veinte artistas contemporáneos nacionales e internacionales, cada uno con su propia interpretación de la mola, explorando temas de identidad, cultura y creatividad. Los artistas fusionan técnicas tradicionales y modernas para narrar historias sobre comunidad, migración e igualdad.

‘Mola Arte Sin Fronteras’ no es solo una exposición de arte, sino un puente entre culturas y una oportunidad para fomentar el diálogo intercultural. El evento se realizará en el Politécnico Grancolombiano, campus Ciudad, y estará abierto al público del 1.º al 30 de octubre de 2025.

La inauguración oficial será el 30 de septiembre de 2025 a las 6:30 p. m., con la presencia de artistas, autoridades y organizadores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

2. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

3. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

4. Isabella Ladera reapareció en redes sociales y dejó un sorprendente mensaje: “Lo que te atraviesa, te transforma”

5. Jorge Bava se iría de Santa Fe por un dineral: revelan monto que puso Cerro Porteño en la mesa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ArteExposiciónExposición de arte

Noticias Destacadas

Mola Arte Sin Fronteras

Bogotá recibe Mola Arte Sin Fronteras: una experiencia cultural con artistas internacionales

Redacción Semana
Las molas, textiles elaborados por mujeres del pueblo Guna, combinan técnica, color y simbolismo para narrar historias de espiritualidad, naturaleza y resistencia.

Una tradición textil que es expresión cultural y política: abre en Bogotá la exposición ‘Mola Arte Sin Fronteras’

Redacción Cultura
Alicia Falcó es Asia. Cr. Carla Oset/NETFLIX © 2024

“Nos merecemos la extinción”: sobre ‘El refugio atómico’, la nueva serie de los creadores de ‘La Casa de Papel’

Redacción Cultura

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.