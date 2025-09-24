La exposición ‘Mola Arte Sin Fronteras’ se inaugurará en Bogotá el próximo 1.º de octubre. Este evento único celebra el patrimonio cultural del pueblo indígena Guna con obras contemporáneas inspiradas en la mola, un textil cargado de significado y técnica. Será la primera de una serie de diez exposiciones que se presentarán en varias ciudades del mundo, gracias a la colaboración del Instituto Italiano de Cultura en Bogotá, la Embajada de Italia en Colombia y el Politécnico Grancolombiano.

La arquitecta y organizadora Carla Bruso destacó la importancia cultural y ambiental de esta tradición al afirmar: “Si la mola pudiera hablar como un ser vivo, creo que diría que hay que recuperar toda la tradición de los indígenas Gunas. Es importante creer en la tierra, en la Madre Tierra, y también vivir de manera contemporánea, pero según el espíritu de la conciencia actual y ambiental”.

En sus palabras también recalcó el valor de preservar el trabajo de las mujeres creadoras de estas piezas: “Es importante dar trabajo, dar oportunidad de mantener lo tradicional. Ahora mismo, con el turismo, las molas están cambiando mucho para agradar más al turista, y eso no es bueno. La mola refleja el rico material del pueblo Guna y su conexión con la tierra, por eso es importante mantenerla viva”.

La exposición reunirá las obras de veinte artistas contemporáneos nacionales e internacionales, cada uno con su propia interpretación de la mola, explorando temas de identidad, cultura y creatividad. Los artistas fusionan técnicas tradicionales y modernas para narrar historias sobre comunidad, migración e igualdad.

‘Mola Arte Sin Fronteras’ no es solo una exposición de arte, sino un puente entre culturas y una oportunidad para fomentar el diálogo intercultural. El evento se realizará en el Politécnico Grancolombiano, campus Ciudad, y estará abierto al público del 1.º al 30 de octubre de 2025.