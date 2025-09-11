Carlos Rivera estrena ‘Alguien’, canción nostálgica que toca fibras familiares: “Lleno de tantos recuerdos”

Carlos Rivera, uno de los cantantes más reconocidos en México, presenta su nuevo sencillo Alguien, un tema de desamor que rinde homenaje a las raíces de la música mexicana.

Carlos, uno de los cantantes mexicanos más reconocidos e influyentes de su generación y con una trayectoria que acumula numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional, como cada año, busca crear una canción que conecte con la esencia de nuestras tradiciones y enaltezca el orgullo de ser mexicanos, tal como lo hizo el año pasado con Calavera.

Alguien, escrita por Carlos en coautoría con Luis Mejía e Iván Gámez, es una canción que combina acordes al compás del mariachi con sutiles matices melódicos que se han convertido en un sello distintivo de su estilo.

Este tema entrelaza tragedia, ficción y realidad para contar la historia de un amor no correspondido. La fuerza de la música mexicana marca el tono de la pieza, reforzando su carácter apasionado.

“Y alguien hoy está sufriendo por su culpa, alguien muere de dolor y de locura, alguien se está preguntando si esto tiene cura, y ese alguien, soy yo por si tienen duda” .

El video, grabado una parte en Xochimilco en la Ciudad de México y otra parte en Huamantla, tierra del cantante, fue dirigido por Yerick Johnsson, mismo director del video de Calavera y protagonizado por Priscila Valverde, top model mexicana y concursante de La Casa de los Famosos México.

La producción, trabajada de la mano de Carlos junto con Humberto Rodríguez Terrazas Humbe y Emiliano Rodríguez Terrazas, busca resaltar la belleza de nuestras tradiciones y transmitir el profundo amor que el cantautor siente por su país, un sentimiento presente en cada etapa de su carrera.

Con este sencillo, Carlos Rivera abre la puerta a lo que será su próximo proyecto musical: una serie de lanzamientos que celebran la riqueza y el orgullo de la música mexicana.

Alguien ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

A través de sus redes sociales, Carlos se ha encargado de darle la respectiva promoción a su nueva canción y en una de sus publicaciones, habló de un detalle importante para él durante las grabaciones del videoclip: una de las locaciones.

“Como les conté, esta parte del video de #Alguien es muy especial. Se grabó en la casa de mi abuela y mi papá. Una casa que amo mucho y que usamos como locación, específicamente la habitación de mi abuela. Un lugar que está lleno de tantos recuerdos y que hoy compartimos a través de este video”, escribió.