Carlos Rivera le habló al amor en su más reciente álbum y desveló cómo su hijo fue su más grande inspiración

“Tiene muchas definiciones y creo que según el momento de tu vida es una cosa u otra. En mi caso, en este momento que fui papá, obviamente no puedo negar que para mí eso es el amor más grande que puede existir. Cuando planteo la pregunta en la canción la respuesta es muy simple y es ‘Tú eres el amor’, no hay más”, mencionó el cantante.

El amor a su hijo se convirtió en melodía

“ La canción lo que plantea no es que sea la mejor canción, sino que cuando nació mi hijo, le empecé a decir que era lo mejor que había hecho en mi vida y que era lo mejor que me había pasado, el mejor concierto que había dado, la mejor canción que había escrito [...] Entonces fue como un momento muy especial que tuve con él y que cuando quise hacerle una canción, nunca encontraba las palabras. O sea, siempre era como nada es suficiente" , añadió.

Hay colaboraciones colombianas que sueña lograr

“Bueno, Shakira siempre ha sido mi number one, algún día, me encanta, la admiro mucho. Yatra que es un gran amigo que lo quiero mucho, me encantaría también, hemos cantado juntos, pero no hemos hecho una canción. Se me vienen muchos a la cabeza ... Juanes, Andrés Cepeda, Fonseca, Juliana, Nico Hernández", afirmó.