Suscribirse

Cultura

Carlos Vives recibirá inesperado homenaje en los Premios Juventud 2025; hará historia con este galardón

El cantante samario sorprenderá junto a una reconocida agrupación en el escenario.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 11:48 p. m.
El artista colombiano será galardonado en los Premios Juventud 2025.
El artista colombiano será galardonado en los Premios Juventud 2025. | Foto: Getty Images - Premios Juventud / Montaje: Semana

Carlos Vives es reconocido como uno de los artistas colombianos con mayor crecimiento y exposición a nivel internacional, pues a través de sus distintos álbumes ha llegado a todos los rincones del mundo y se ha ganado el cariño de millones de personas que se identifican con sus letras y conectan con el ritmo de sus canciones.

Además, su recorrido en la industria musical le ha permitido ayudar a nivel económico a diversos territorios e incluso, en compañía de su esposa, creó su propia fundación llamada Tras la perla, con la que ha contribuido a recuperación y restauración de distintos terrenos para los habitantes del Magdalena.

Carlos Vives lidera con su fundación Tras La Perla, apoyada por empresas como DirecTV, la transformación de comunidades del Magdalena.
Fundación Tras La Perla, de Carlos Vives, apoya la transformación de comunidades del Magdalena. | Foto: Cortesía de DirecTv

“Trabajamos para el florecimiento y la conexión de las comunidades a partir de hábitats restaurados y su identidad, su historia y su cultura altamente consolidadas como ejes de su desarrollo integral”, se lee en la página web oficial.

Es por esto que en la próxima edición de los Premios Juventud, la cual se llevará a cabo el jueves, 25 de septiembre del 2025, el samario será reconocido como “Agente de Cambio”.

Esta distinción tiene el objetivo de resaltar su compromiso inquebrantable con el impacto social y la ayuda a la comunidad, especialmente, en busca de su desarrollo y la preservación de su cultura.

¿En dónde serán los Premios Juventud y cuál es la hora de su transmisión?

La gala será transmitida en vivo y directo desde la ciudad de Panamá el próximo jueves, 25 de septiembre a las 6 de la tarde para el público en Colombia y celebrará el Mes de la Herencia Hispana haciendo énfasis en la cultura y el talento de los países más importantes.

Los canales establecidos para la conexión con Latinoamérica son Univisión, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

Contexto: Carlos Vives, Grupo Niche y su nueva versión de ‘La Tierra del Olvido’: el vallenato y la salsa, unidos en un hito

¿Cuál es el significado del reconocimiento que recibirá Carlos Vives?

“Agente de Cambio”, el premio que se llevará el intérprete de La gota fría, La foto de los dos y Bailar Contigo destaca su dedicación a la comunidad a través de la Fundación Tras la Perla, la cual se enfoca en:

  • Mejorar la infraestructura
  • Promover una educación de alta calidad
  • Fortalecer el liderazgo y la agencia individual
  • Potenciar los recursos y el talento del territorio en Santa Marta y sus alrededores.
Carlos Vives y Grupo Niche se juntan para una versión especial y conmemorativa de 'La Tierra del Olvido'.
Carlos Vives y Grupo Niche se juntan para una versión especial y conmemorativa de 'La Tierra del Olvido'. | Foto: Cortesía: Paola España Comunicaciones

Así será la participación de Carlos Vives en los Premios Juventud 2025

Carlos Vives llegará al escenario de Premios Juventud junto al legendario Grupo Niche, y frente a los miles de asistentes y espectadores interpretará una nueva versión de su reconocida canción La Tierra del Olvido, en su nueva versión en salsa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bayern Múnich tomará importante decisión con Luis Díaz: se hará oficial en menos de 24 horas

2. ¿Quién cobrará la millonaria recompensa por entregar al asesino de Charlie Kirk?

3. Desde Argentina saltan por Javier Gandolfi y su salida de Atlético Nacional: esto dice la prensa

4. Carlos Vives recibirá inesperado homenaje en los Premios Juventud 2025; hará historia con este galardón

5. Aeropuerto El Dorado y la Aerocivil alertan por posibles retrasos tras las manifestaciones de hoy en Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos VivesPremios Juventudgalardón

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.