Carlos Vives recibirá inesperado homenaje en los Premios Juventud 2025; hará historia con este galardón

Carlos Vives es reconocido como uno de los artistas colombianos con mayor crecimiento y exposición a nivel internacional, pues a través de sus distintos álbumes ha llegado a todos los rincones del mundo y se ha ganado el cariño de millones de personas que se identifican con sus letras y conectan con el ritmo de sus canciones.

Además, su recorrido en la industria musical le ha permitido ayudar a nivel económico a diversos territorios e incluso, en compañía de su esposa, creó su propia fundación llamada Tras la perla, con la que ha contribuido a recuperación y restauración de distintos terrenos para los habitantes del Magdalena.

Fundación Tras La Perla, de Carlos Vives, apoya la transformación de comunidades del Magdalena. | Foto: Cortesía de DirecTv

“Trabajamos para el florecimiento y la conexión de las comunidades a partir de hábitats restaurados y su identidad, su historia y su cultura altamente consolidadas como ejes de su desarrollo integral”, se lee en la página web oficial.

Es por esto que en la próxima edición de los Premios Juventud, la cual se llevará a cabo el jueves, 25 de septiembre del 2025, el samario será reconocido como “Agente de Cambio”.

Esta distinción tiene el objetivo de resaltar su compromiso inquebrantable con el impacto social y la ayuda a la comunidad, especialmente, en busca de su desarrollo y la preservación de su cultura.

¿En dónde serán los Premios Juventud y cuál es la hora de su transmisión?

La gala será transmitida en vivo y directo desde la ciudad de Panamá el próximo jueves, 25 de septiembre a las 6 de la tarde para el público en Colombia y celebrará el Mes de la Herencia Hispana haciendo énfasis en la cultura y el talento de los países más importantes.

Los canales establecidos para la conexión con Latinoamérica son Univisión, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

¿Cuál es el significado del reconocimiento que recibirá Carlos Vives?

“Agente de Cambio”, el premio que se llevará el intérprete de La gota fría, La foto de los dos y Bailar Contigo destaca su dedicación a la comunidad a través de la Fundación Tras la Perla, la cual se enfoca en:

Mejorar la infraestructura

Promover una educación de alta calidad

Fortalecer el liderazgo y la agencia individual

Potenciar los recursos y el talento del territorio en Santa Marta y sus alrededores.

Carlos Vives y Grupo Niche se juntan para una versión especial y conmemorativa de 'La Tierra del Olvido'. | Foto: Cortesía: Paola España Comunicaciones

Así será la participación de Carlos Vives en los Premios Juventud 2025