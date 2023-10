¿Cómo bendecir un negocio, según la Biblia?

El Salmo 118:25 también ofrece una poderosa oración: “Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora”. Esta sencilla oración busca la bendición y la prosperidad divina para el negocio.

El Salmo 1:3 nos dice: “Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará”. Este versículo enfatiza la importancia de permanecer arraigado en la fe y confiar en Dios para ver frutos exitosos en el momento adecuado.

“Te adoro, mi buen Jesús, todo mi ser exalta tu nombre y reconoce tu grandeza. Te doy la gloria y la honra. Jesús, en este instante vengo delante de ti para pedirte que tu bendición esté siempre sobre mi negocio y que todo lo que mi mano haga lo prosperes. Tu palabra dice: ‘Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis’. Dame la sabiduría para administrar las finanzas y no fallarte en mis diezmos y ofrendas, sino honrarte con mis bienes, teniendo siempre un corazón humilde y agradecido. No fijaré mi mirada en la bendición, sino que la tendré fija en el dueño de la bendición, porque tú eres el que me ha dado la sabiduría, las fuerzas y la salud. Declaro sobreabundancia y ensanchamiento sobre mi negocio, para generar empleo y bendecir la vida de otros. Bendigo mi negocio y declaro la sangre de Cristo sobre todos los que trabajan en él. En el nombre de Jesús.