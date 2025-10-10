Cápsula
Corona conmemora su centenario con tres ‘Sunsets Sessions’ en Colombia
Los eventos en Medellín, Cali y Bogotá integrarán música y experiencias inspiradas en la naturaleza.
En el marco de su centenario, Corona culminará un año de celebraciones con tres Sunsets Sessions en Medellín, Cali y Bogotá. Estos encuentros forman parte de la edición especial “100 años celebrando bajo el sol”, con la que la marca conmemora un siglo de historia a través de experiencias que integran música, naturaleza y conexión humana.
Durante 2025, la compañía realizó 100 eventos en distintas ciudades del país, acercando su formato a miles de personas. El cierre se llevará a cabo con tres encuentros diseñados bajo conceptos inspirados en los elementos naturales: en Cali, Enciende (Fuego); en Medellín, Fluye (Agua); y en Bogotá, Conecta (Tierra).
Los escenarios escogidos serán la Hacienda Marrakech (Medellín) el 18 de octubre, la Hacienda Las Mañanitas (Cali) el 8 de noviembre y la Hacienda Márquez (Bogotá) el 29 de noviembre. La boletería estará disponible exclusivamente en tuboleta.com.
El cartel musical contará con artistas internacionales y locales. En Medellín se presentarán Hot Chip (UK, DJ Set) y Bag Raiders (Australia, Live Band); en Cali, Poolside (USA, DJ Set) y Oliver Dollar (Alemania, DJ); y en Bogotá, Capital Cities (Estados Unidos) y Franky Wah (UK, DJ). También participarán talentos colombianos como Julio Victoria, MNKYBSNSS, Male León y Benedetti, entre otros.
De acuerdo con Álvaro de Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria, “en estos 100 años, Corona ha celebrado siempre al sol como nuestro verdadero headliner. Con Sunsets Sessions 2025 quisimos llevar la experiencia más allá, realizando 100 Sunsets en formato más pequeño alrededor del país y cerrando con tres grandes encuentros donde la música, la naturaleza y la desconexión se unirán para vivir momentos únicos”.