Corona conmemora su centenario con tres ‘Sunsets Sessions’ en Colombia

En el marco de su centenario, Corona culminará un año de celebraciones con tres Sunsets Sessions en Medellín, Cali y Bogotá. Estos encuentros forman parte de la edición especial “100 años celebrando bajo el sol”, con la que la marca conmemora un siglo de historia a través de experiencias que integran música, naturaleza y conexión humana.

Durante 2025, la compañía realizó 100 eventos en distintas ciudades del país, acercando su formato a miles de personas. El cierre se llevará a cabo con tres encuentros diseñados bajo conceptos inspirados en los elementos naturales: en Cali, Enciende (Fuego); en Medellín, Fluye (Agua); y en Bogotá, Conecta (Tierra).

Los escenarios escogidos serán la Hacienda Marrakech (Medellín) el 18 de octubre, la Hacienda Las Mañanitas (Cali) el 8 de noviembre y la Hacienda Márquez (Bogotá) el 29 de noviembre. La boletería estará disponible exclusivamente en tuboleta.com.

Corona cierra la celebración de sus 100 años con el regreso de 'Sunsets' en Medellín, Cali y Bogotá | Foto: Corona / API

El cartel musical contará con artistas internacionales y locales. En Medellín se presentarán Hot Chip (UK, DJ Set) y Bag Raiders (Australia, Live Band); en Cali, Poolside (USA, DJ Set) y Oliver Dollar (Alemania, DJ); y en Bogotá, Capital Cities (Estados Unidos) y Franky Wah (UK, DJ). También participarán talentos colombianos como Julio Victoria, MNKYBSNSS, Male León y Benedetti, entre otros.