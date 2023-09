¿Cuál es el pecado que no tiene perdón de Dios?

¿En qué consiste este pecado?

Asimismo, las personas que comenten este pecado caen en el convencimiento de que Dios no es grande en su misericordia al considerar que no perdona los pecados de los hombres. Esto quiere decir que el pecado es por el que se censura libre y de forma consciente la acción misericordiosa de Dios.

“Según los Santos Padres, este pecado no se cometería casualmente, sino después de un hábito continuado en otros pecados que van deslizando al hombre hasta una postura de rechazo a la conversión a Dios. Por tanto, no es que este pecado no pueda ser perdonado por la misericordia de Dios, sino que el hombre no da pie a ese perdón” indica el portal en mención.