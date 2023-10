Cuál es el salmo de la Biblia para pedir a Dios paz y tranquilidad

En él el salmista afirma que el descanso de su alma está en el señor. “En Dios solo descansa el alma mía, de él espero mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvador, si es mi fortaleza, no he de vacilar”, señala en su parte inicial.

“Solo en Dios tendrás tu descanso, alma mía, pues de él me viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvador, si es mi fortaleza, no he de vacilar”, agrega la oración.

“A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado: ¡Tú que eres justo, ponme a salvo! Inclina tu oído hacia mí, date prisa en librarme. Sé para mí una roca de refugio, el recinto amurallado que me salve. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En tus manos encomiendo mi espíritu, y Tú, Señor, Dios fiel, me librarás”, dice el texto.