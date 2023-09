¿Cuál es el salmo para pedir por el matrimonio y la familia?

Versículos relacionados con el matrimonio y el amor de pareja

Juan 15:9: “Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor”.

Versículos para vivir un matrimonio feliz

1 de Juan 4:8: “El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor”.

1 de Juan 4:10: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados”.

1 de Juan 4:20: “Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto”.