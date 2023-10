¿Cuáles son los Salmos para pedir salud a Dios?

Salmos para pedir salud a Dios

“Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará Jehová. 2 Jehová lo guardará, y le dará vida; será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. 3 Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor; mullirá toda su cama en su enfermedad. 4 Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí; sana mi alma, porque contra ti he pecado”.

“Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo; sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. 3 Mi alma también está muy turbada; y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? 4 Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma; sálvame por tu misericordia”.

“Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. 3 Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol; me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. 4 Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. 5 Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría”.