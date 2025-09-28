Suscribirse

Cultura

David Cronenberg y su visión de la muerte en ‘Los sudarios’, una fusión entre duelo y tecnología que llegó al Festival de Cannes

Esta nueva cinta del director de ‘Crash’ se estrenó en una plataforma de streaming sin llegar a las salas de cine.

Redacción Cultura
28 de septiembre de 2025, 11:11 p. m.
'Los sudarios'
'Los sudarios', última película de David Cronenberg | Foto: Créditos: FilmAffinity / API

En su vigésimo tercera película, Los sudarios (título original The Shrouds), el cineasta y guionista canadiense David Cronenberg pone en juego su visión más personal hasta ahora de la muerte y el dolor, haciendo una fusión clave y a la vez inquietante con la tecnología.

La historia está basada en su experiencia con la muerte de su esposa Carolyn en 2017, donde Cronenberg convierte esta historia en una exploración de los límites entre lo vivo, lo muerto y lo digital.

Contexto: ¿En qué orden ver las películas de ‘Mad Max’? Guía para disfrutar la exitosa saga creada por George Miller

El protagonista de la película es Karsh (interpretado por Vincent Cassel), un empresario tecnológico viudo que crea GraveTech, “una tecnología revolucionaria y controvertida que permite a los vivos vigilar a sus seres queridos difuntos en sus mortajas”, señala la sinopsis de la cinta.

Diane Kruger encarna a la esposa fallecida, cuya tumba es objeto de profanación, desencadenando una investigación personal de Karsh que se vuelve conflagración ética, emocional y tecnológica.

'Los sudarios'
Escena de la película 'Los sudarios' | Foto: Créditos: FilmAffinity / API

De esta manera, David Cronenberg, reconocido principalmente por ser uno de los principales exponentes del “horror corporal”, un subgénero que explora los miedos humanos relacionados con la transformación física y la infección, fusiona esa estética visceral con una metáfora sobre el sufrimiento y la dificultad de desprenderse de lo que alguna vez se amó.

Teniendo en cuenta esto, la tecnología no aparece simplemente como un adelanto fantástico, sino como una extensión de la memoria, del duelo y de la resistencia frente a la muerte.

Su llegada al Festival de Cannes

Los sudarios hizo su presentación mundial en la Sección Oficial del Festival de Cannes el año pasado, donde compitió por la Palma de Oro.

Aunque la película no se alzó con premios, generó respuestas divididas: algunos críticos la elogian como una obra depurada, inquietante y esencial, mientras otros la consideran excesiva, oscura o confusa.

Lo cierto es que nace de una herida real y ha llamado la atención del público, motivo por el que se estrenó en España en exclusiva por la plataforma Filmin a mediados de septiembre con el título Profanación, según explica el medio local El Diario, despertando gran expectativa entre los espectadores.

Los sudarios - Tráiler | Filmin
Contexto: Este es el tráiler oficial de ‘¡The Bride!’; una película de Frankenstein que sorprenderá con su inédita historia

La duración ronda los 116–120 minutos y su narrativa combina drama, horror corporal, ciencia ficción y thriller ético. Esta es su sinopsis completa, de acuerdo con la plataforma FilmAffinity:

"Karsh, de 50 años, es un importante hombre de negocios. Inconsolable desde la muerte de su esposa, inventa GraveTech, una tecnología revolucionaria y controvertida que permite a los vivos vigilar a sus seres queridos difuntos en sus mortajas. Una noche, varias tumbas, incluida la de la esposa de Karsh, son profanadas. Karsh se propone localizar a los autores".

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a Rey, uno de los principales socios de alias Iván Mordisco en el Cauca

2. Álvaro Leyva denuncia en Estados Unidos al periodista español Juan Diego Quesada y expone cercanía de él con funcionaria del Gobierno Petro y Armando Benedetti

3. Federico Gutiérrez se pronuncia por señalamientos de Bernie Moreno a Daniel Quintero: “Tenemos información de sus posibles socios”

4. Insólito agarrón entre hinchas de América de Cali en el Pascual: Cristian Barrios sería la razón

5. A Kevin Mier su DT le recrimina gran problema que vive en México: “Tiene mucho que ver”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Plataforma de streamingPelículasFestival de Cannes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.