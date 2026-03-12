“¿Qué es la rabia? ¿Cómo la vivimos y, más aún, cómo la convertimos en forma, imagen y gesto? Como un volcán de emociones, la rabia puede destruir, pero también ha sido, durante siglos, una de las fuerzas más potentes de la creación artística", dice la difusión de BanRep cultural para introducir su próxima exposición, que pinta imperdible.

Y sigue explicando. “En Colombia, la rabia ha atravesado distintos momentos y espacios de la historia. Desde imágenes coloniales que la ocultan o la contienen, pasando por las tensiones del siglo XIX y las fracturas del siglo XX, esta emoción ha sido una presencia constante en la vida social y cultural del país. Más allá de reacciones ciudadanas o institucionales, la rabia ha movilizado una energía capaz de estructurar ideas, propósitos y formas de cultura. Se ha expresado de múltiples maneras, dejando tras de sí un amplio repertorio de imágenes, fotografías, grafitis, murales e intervenciones en el espacio público que hoy conforman también una potente expresión artística popular”.

La muestra reúne más de 200 obras de las colecciones de arte, arqueológica y bibliográfica del Banco de la República, e incorpora adquisiciones recientes y conjuntos gráficos sobre la reciente protesta social en Colombia. Foto: Gertjan Bartelsman. Colección de Arte del Banco de la República. © Derechos Reservados

Digna Rabia, la nueva exposición que abre este 26 de marzo en el Museo de Arte Miguel Urrutia – MAMU del Banco de la República, propone una lectura de esta emoción a partir de las imágenes, entendiéndola como una potencia creadora. A través de obras de la Colección de Arte del Banco de la República y de otras colecciones, como la de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la muestra pone en evidencia cómo el arte ha recurrido históricamente a las emociones para comunicar experiencias profundas de dolor, angustia, violencia y resistencia, situando al cuerpo como un vehículo esencial de esa expresividad.Curada por Sigrid Castañeda, Nicolás Gómez Echeverri y Luis Fernando Ramírez la exposición invita a pensar la rabia como una fuerza creadora que atraviesa el arte y la experiencia colectiva.

La exposición contará con una programación nacional de talleres, charlas y conferencias que profundizará en los ejes conceptuales de la muestra y la charla de apertura contará con los curadores de la exposición y la filósofa Laura Quintana.

La exposición propone una comprensión de la rabia como una emoción individual necesaria, a la vez que como una fuerza colectiva capaz de cuestionar la realidad y de impulsar transformaciones sociales. A través del arte, la rabia se manifiesta en forma de expresión que desborda las palabras y toma forma en gestos, imágenes y acciones cargadas de intensidad emocional.

Esta se despliega como un recorrido articulado en tres momentos, el primero aborda la rabia como impulso vital y motor creativo; una emoción que nace en el cuerpo y se hace explícita en los temas, el trazo y las formas de las obras, y que actúa como motor del gesto artístico para hacer referencia a los contextos adversos en los que vive el artista y las estructuras de poder que lo determinan.

El segundo momento sitúa a esta emoción como fuerza colectiva. Aquí, la rabia se canaliza a través del arte y se convierte en instrumento y herramienta de acción política. En la segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales volcaron la indignación hacia la acción colectiva, apoyándose en la imagen, la fotografía y la intervención del espacio público como dispositivos de documentación, memoria y resistencia.

El tercer eje se sitúa en el contexto colombiano de los años ochenta, marcado por la violencia y la incertidumbre. En este escenario emergieron expresiones urbanas como el punk, el grafiti, el muralismo, los fanzines y diversas culturas juveniles contestatarias, que hicieron del espacio urbano un lugar de confrontación simbólica.

La exposición muestra cómo estas formas de expresión continúan vigentes en la gráfica contemporánea y el muralismo, que abordan temas como el estallido social, el feminismo, la guerra y las luchas por los derechos. Digna Rabia reúne estas manifestaciones tanto en el museo como en el espacio público, subrayando que la rabia no solo denuncia, sino que también construye memoria y abre posibilidades de transformación colectiva.

Trasciende el espacio museal

La muestra no se queda sólo en la sala, activa un espacio didáctico concebido como una imprenta gráfica. Allí los visitantes podrán transformar sus propias rabias, en imágenes y trazos y activar la creación colectiva como forma de diálogo.

Además, la exposición se expandirá a través de un programa público nacional con actividades, talleres y programas que buscan llevar la conversación más allá de Bogotá. En algunas ciudades como Riohacha se llevarán a cabo grito grafías con la que se busca conocer sobre lo que gritan los muros en esta ciudad.