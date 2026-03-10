‘Errancia en el país del olvido’: Constanza Aguirre y 18 obras para pensar la memoria del país

Dieciocho pinturas de gran formato componen Errancia en el país del olvido, la exposición de la artista colombo-francesa Constanza Aguirre que se instala en la Sede Chicó de la Alianza Francesa de Bogotá.

Realizadas en técnica mixta sobre papel, las obras combinan diversos materiales para construir intensos contrastes en blanco y negro y capturar la gestualidad del trabajo humano (tejer, cargar, cultivar) como una coreografía de movimientos donde el cuerpo y el oficio se vuelven protagonistas. Al tiempo que propone una reflexión profunda sobre la relación entre el individuo, el trabajo, la memoria y el territorio. La exposición se inaugurará el 20 de marzo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Francofonía y estará abierta al público hasta el 16 de mayo.

Dieciocho obras de gran formato conforman 'Errancia en el país del olvido', la exposición de la artista colombo-francesa Constanza Aguirre. Foto: cortesía AF / A.P.I.

Para la artista, la errancia aparece cuando las personas se ven obligadas a abandonar los lugares donde han construido su vida y su trabajo, generando una ruptura en la identidad individual y colectiva. En ese contexto, Aguirre explica: “Errancia en el país del olvido tiene que ver con lo que ha ocurrido en Colombia durante mucho tiempo. La violencia ha sido tan permanente, tan constante, que casi se vuelve endémica. Por eso hablo del país del olvido: porque también existe una necesidad de olvidar para poder seguir viviendo y tener una perspectiva de vida más allá de las sombras.” Así, la serie no pretende ofrecer soluciones sino abrir un espacio de reflexión sobre esas experiencias colectivas.

La propia biografía de Aguirre dialoga con esta idea de errancia. La artista ha vivido durante décadas entre Colombia y Francia, una experiencia que ha configurado lo que ella describe como una “doble matriz” en su trabajo. Por un lado, la distancia le ha permitido observar los conflictos de Colombia con otra perspectiva y transformar esas realidades en materia pictórica. Por otro, su relación constante con Colombia, un país al que regresa con frecuencia, mantiene vivo el vínculo con los contextos sociales y culturales que atraviesan su obra. Esta posición intermedia entre dos territorios ha influido tanto en la temática como en las soluciones formales de su trabajo.

En estas composiciones, el trabajo humano aparece como una coreografía de gestos y movimientos donde el cuerpo se convierte en el centro de la acción y reflexiona sobre la memoria, el territorio y las errancias que atraviesan la historia de Colombia. Foto: cortesía AF / A.P.I.

Desde el punto de vista técnico, la serie se caracteriza por el uso del dibujo como lenguaje principal. Aguirre trabaja sobre papel utilizando materiales como carboncillo, tinta, pastel y acrílico. El predominio del blanco y negro es uno de los rasgos principales de la exposición. Para la artista, el negro no es únicamente un color asociado a la sombra o al dramatismo, sino un campo de exploración que permite hablar también de la luz y de la vida. En las obras aparecen diferentes tipos de negro —mates, profundos o luminosos— que dialogan con el blanco del papel y con los blancos añadidos mediante otros materiales, generando una amplia gama de contrastes y texturas.

Las figuras representadas en la serie remiten a diversos oficios: trabajadores del campo, tejedores de sombreros, pescadores, carniceros, entre otros. Sin embargo, la intención de la artista no es describir cada oficio de manera literal. En muchos casos, las figuras aparecen apenas sugeridas, reducidas a gestos y movimientos que evocan la acción del trabajo. Aguirre concibe estas composiciones casi como una coreografía de gestos: el movimiento del cuerpo, la inclinación de la figura o la tensión de las manos se convierten en elementos que transmiten la energía vital de esas labores.

La exposición se inaugura el 20 de marzo en la Alianza Francesa de Bogotá – sede Chicó. Foto: cortesía AF / A.P.I.

A través del uso de carboncillo, tinta, pastel y acrílico, sus pinturas exploran las múltiples posibilidades del blanco y el negro. Foto: cortesía AF / A.P.I.

Esta serie forma parte de una trilogía en la que la artista ha reflexionado sobre la presencia del individuo dentro de la historia. El recorrido comenzó con Anonymous: desaparecidos aparecidos, una serie dedicada a la emergencia del individuo a través de rostros y presencias anónimas. Posteriormente, en Quieren carne de hombres, la artista abordó la constitución de un pueblo en devenir. Errancia en el país del olvido cierra este proceso y vuelve a situar al individuo en el centro de la obra, pero ahora desde la acción de hacer y de crear.

La exposición Errancia en el país del olvido, presentada anteriormente en Francia y en Estados Unidos (Boston), llega ahora a Bogotá como uno de los eventos centrales del Mes de la Francofonía en la Alianza Francesa. Esta celebración internacional, promueve el diálogo cultural entre los países y territorios donde el francés es lengua de intercambio y creación.

También hacen parte de la programación las presentaciones musicales de ¡Ya Voy! y Brama, como parte de una agenda que celebra la diversidad cultural del mundo francófono.

'Errancia en el país del olvido', presentada anteriormente en Francia y en Estados Unidos (Boston), llega 'a Bogotá como un evento central del Mes de la Francofonía en la Alianza Francesa. Foto: cortesía AF / A.P.I.

Francofonía 2026

20 de marzo 7:00 p.m. – Inauguración exposición Errancia en el país del olvido AFB Sede Chicó - Carrera 11 #93-40

21 de marzo 2:30 p.m.: Cine: Mary Anning / 5:00 p.m. – Concierto ¡Ya Voy!

27 de marzo 5:00–7:00 p.m.: Taller de improvisación y clown.

28 de marzo 9:00 p.m.: Concierto Brama.

*Consulte la programación, horarios, fechas e inscripciones en el siguiente enlace: https://bogota.alianzafrancesa.edu.co/mes-de-la-francofonia-2026/ y en las redes de la AF.