La edición 2026 del festival de cómic de Angulema, en el suroeste de Francia, prevista para finales de enero, está oficialmente “anulada”, indicaron el lunes los abogados de la empresa organizadora del evento, uno de los más importantes del mundo del sector.

Desde hace varias semanas, esta cita internacional del cómic estaba en peligro debido a las críticas de autores y editoriales a la empresa organizadora, 9e Art+, a la que reprochan opacidad y supuestas prácticas comerciales abusivas.

“La edición 2026 está anulada”, indicó Vincent Brenot, añadiendo que esta decisión es la “simple consecuencia” de la posición de los entidades públicas financiadoras del festival que instaron a los organizadores a suspender el evento.

Es la primera vez desde su creación en 1974, fuera del periodo de covid, que el certamen no se llevará a cabo.

La empresa 9e Art+, que organiza el festival desde 2007, estaba en el ojo del huracán tras las críticas por su gestión, pero también por el despido, en 2024, de una de sus empleadas tras presentar una denuncia por violación.

Su reciente renovación para organizar el evento después de 2027, cuando expira su contrato actual, ya desató una fuerte protesta. La asociación que tiene los derechos del festival canceló entonces el acuerdo.

Numerosos autores anunciaron que iban a boicotear el evento, que debía celebrarse del 29 de enero al 1 de febrero de 2026.

Las editoriales también afirmaron que la realización de esta edición se tambaleaba, tras haberse “roto” la confianza con los organizadores.

“La edición 2026 del festival no podrá materialmente celebrarse en las condiciones apropiadas”, detallaron los abogados de 9e Art+ en un comunicado.

“Esta situación no es en ningún caso una elección de la empresa 9e Art+, cuya única razón de ser es el FIBD [Festival Internacional del Cómic], sino una decisión unilateral tomada sin consulta por los financiadores públicos”, agregaron.

La primera novela gráfica de chris Ware, "Dragman", ganó el premio especial del jurado en el festival internacional de cómics de Angoulema. | Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

En el comunicado, la empresa 9e Art+ afirma estar preocupada “por las consecuencias humanas y económicas de la ausencia de la edición 2026” y señala la “grave incertidumbre” que pesa sobre la edición 2027, cuya “organización (les) pertenece jurídicamente”.

Este festival es considerado uno de los encuentros internacionales más importantes del mundo de la historieta.

Autores argentinos como José Muñoz o el brasileño Marcello Quintanilha han sido premiados en el certamen. En la edición de 2025, España fue el país invitado.

En el portal especializado en cómic Zona Negativa, Tristán Cardona expone: “Desde la edición del año pasado se venía alertando que la figura del director general, ocupada por Franck Bondoux, era rechazada por autoras y autores, editores, estamentos oficiales y asociaciones culturales. Delegado por la empresa 9e Art+, concesionaria de la organización del evento, Bondoux ha sido acusado de mala gestión, de nepotismo, de irregularidades financieras que han encarecido el precio de las entradas y bajado tanto el número como la calidad de las exposiciones y, lo peor de todo, de encubrir una presunta violación de una empleada del festival en la edición del año pasado y propiciar el despido de esta trabajadora cuando presentó denuncia a las autoridades policiales y judiciales”.