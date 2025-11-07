Suscribirse

Ela Minus, sobre su nominación al Grammy y su regreso a Colombia: “Será un bonito final de año, los necesito ahí”

Aspirante al Latin Grammy por su canción QQQQ, la colombiana Ela Minus cerrará, con tres conciertos en el país, un año que la ha visto darle tres vueltas al planeta. Esto nos dijo sobre la nominación, su música presente y futura, y una fama que hasta sus tías reconocen.

Alejandro Pérez Echeverry
8 de noviembre de 2025, 4:00 a. m.
Ela Minus, nominada al Grammy Latino 2025, toca este domingo 9 de noviembre en The Bonfire, de Bogotá, luego de dar conciertos en Medellín y Cali, el viernes y sábado. Ese es el ritmo imparable que ha manejado desde que lanzó su nuevo trabajo. | Foto: Alvaro Arisó

Nadie dijo que era fácil ser una artista reconocida. Ela Minus (Gabriela Jimeno Caldas) da testimonio de lo agotador y exigente que puede ser, pero también de lo lindo. Hablamos con ella en México, en tránsito entre Italia y Estados Unidos, en un año que no la ha visto detenerse un segundo luego de lanzar en enero su segundo álbum, Día. Según sus cálculos, le ha dado tres vueltas al planeta. ¿Su secreto para sobrevivir?: “Dormir, dormir y dormir, y tomar agua, un resto de agua”. Le ha servido. En sus shows lo entrega todo, sin importar la geografía.

Contexto: Massive Attack en el Movistar: habitar la atmósfera vanguardista y no ignorar jamás que el mundo es una porquería

Acorde con ese nivel de compromiso y a la altura de su música, su nombre no ha dejado de sonar en las grandes radios del mundo y en los círculos donde el sintetizador es ley. A esas buenas repercusiones de su arte se sumó una nominación al Latin Grammy 2025. Es su primera, en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por su tema “QQQQ”. Antes de ir a esa ceremonia el 14 de noviembre en Las Vegas, cerrará en el país el año tórrido con tres conciertos: en Medellín (en La Pascasia, el 7 de noviembre); en Cali (en el Parque de Los Poetas, el 8); y en Bogotá (en el Bonfire, el 9). Dando muestras de que su arte y su éxito no comprometen lo que es, una persona supremamente educada y receptiva, esto nos dijo.

Ela Minus, nominada al Grammy Latino 2025 | Foto: Alvaro Arisó

SEMANA: ¿Le sorprendió la nominación al Latin Grammy?

Ela Minus: No me lo esperaba de ninguna manera, ni siquiera estaba en mi radar. Fue una sorpresa absoluta... y me emociona porque es un paso en un mundo completamente nuevo para mí.

SEMANA: Cuéntenos de QQQQ, la canción nominada…

E.M.: Es muy especial que sea esta canción porque, así se sienta un poquito cliché, fue la última canción que hice para el disco. La hice en una noche. Ya había acabado el álbum, lo estaba mezclando (lo último), y tenía la secuencia completa de toda la producción con otra versión de esta canción (con la misma letra). Pero escuché el disco casi terminado y me dije que necesitaba hacer una canción distinta. Y como que la oí en mi cabeza y pensé que tenía que ser supertriste, pero al mismo tiempo muy eufórica, como combinando melancolía y baile, llorar mientras se baila. Le dije a mi ingeniera en el estudio: “La voy a hacer esta noche y mañana la mezclamos”. Y así fue, la hice toda en una noche, la mezclamos al otro día y quedó como quedó. Que sea esta canción, así de honesta, de intuitiva y de cruda, la que logró una nominación al Grammy, es especial.

Ela Minus,: "Es muy especial que la nominada sea esta canción, 'QQQQ', porque, así se sienta un poquito cliché, fue la última canción que hice para el disco. La hice en una noche". | Foto: Alvaro Arisó

SEMANA: La canción no entró ni al principio ni al final del disco. ¿Cómo supo que tenía que ir ahí, donde la ubicó, en el corazón?

E.M.: La secuencia estaba tal cual la oyes y pensaba que todo el disco era “mucha tensión”, y antes de que estuviera esta canción, la tensión nunca se resolvía. Y yo uso mucho una técnica cuando trabajo, el contraste: la tensión no es tensión si no hay release. Algo no es hermoso si no hay algo feo al lado. Uso mucho ese concepto para realzar lo que quiero realzar. En Día quería realzar la tensión y para hacerlo necesitaba un release. Por eso entró en ese punto, entre “IDK” y “I Want to Be Better”, porque necesitaba que el cambio del lado A al lado B fuera pura euforia, puro release, que no se sintiera pesado el disco, sino como un momento de ligereza, de entregarlo todo.

SEMANA: Día es su segundo trabajo discográfico, y viene viviéndolo. ¿Cómo ha sentido la recepción?

E.M.: Ha sido muy linda. El disco salió el 17 de enero y yo hice un concierto de lanzamiento en Bogotá, y desde ese momento hasta hoy no he parado de viajar tocando. Justo me bajé una aplicación de aviones, siguiendo todos los vuelos que he tomado, ¡le he dado la vuelta al mundo tres veces! El año ha sido muy grande en todos los sentidos: con mucho aprendizaje de los conciertos, muchos conciertos diferentes en muchos países y ante públicos muy distintos.

Para mí fue un disco difícil de hacer, la verdad. Fue estresante, frustrante. Estaba en un momento difícil de mi vida, confundida. “Lo parí”, podría decir. Fue un reto muy grande salir del peso del segundo disco, quitarme eso de encima para pasar página y hacer un buen tercer disco. La presión de un segundo disco se sintió real y horrible, la verdad, lo confieso.

'Día' es su segundo LP, y lo ha presentado por todo el planeta.
'Día' es su segundo LP, y lo ha presentado por todo el planeta. | Foto: Domino Records

A la vez, le puse Día porque sentí que el disco ilumina. Hacerlo iluminó un montón de cosas en mi vida, no de una manera positiva, como prender la luz y ver qué hay. Y eso ha hecho el disco en 2025, ha iluminado muchas cosas en mi camino. Es surrealista que un disco así de difícil de hacer haya logrado una nominación a un Grammy.