Frutos extraños - Crónicas reunidas 2001-2019, Leila Guerriero

En esta edición revisada y ampliada de Frutos extraños , Leila Guerriero (Junín, Argentina, 1967) descubre la cara más sensible, vigorosa y palpitante de una profesión que atraviesa tiempos difíciles . Así, la argentina consigue el milagro de hacer creer al lector, de nuevo, en el oficio de periodista. Las crónicas recogidas en el libro fueron escritas entre 2001 y 2019, y constituyen una lección magistral de periodismo, mostrando el mundo desde una perspectiva única, intensa y diferente, y con la capacidad de noquear al lector.

Aquí se habla de una mujer capaz de asesinar a tres amigas poniéndoles cianuro en la taza de té, otra que mató a su hija minutos después de parirla, un mago al que le falta una mano, un grupo de rock cuyo integrante más famoso tiene síndrome de Down , un lustrabotas que acabó convirtiéndose en una figura imprescindible de la música en Hispanoamérica. Como asegura la autora, no hay nada “más sexy, feroz, desopilante, ambiguo, tétrico o hermoso que la realidad”.

Némesis, Jo Nesbo

Todas las pesquisas remiten a Raskol Baxhet, un legendario atracador de etnia gitana. Sin embargo, es imposible que sea el culpable porque cumple condena en prisión. Y, mientras los atracos se suceden cada vez con más virulencia, Harry se mete en líos. Una mañana amanece en su piso con una resaca horrible que le hace revivir viejos temores. La noche anterior había quedado con una antigua novia que aparece muerta. Él es el principal sospechoso, a menos que logre aclarar qué ha hecho durante esas últimas horas de las que no recuerda nada. ¿Hay alguien dispuesto a tenderle una trampa y culparle de la muerte de Anna? ¿Cómo atrapas a un asesino cuando tú eres el principal sospechoso?

No tengas miedo, Stephen King

Cuando el Departamento de Policía de Buckeye City recibe una carta de alguien que pretende “matar a trece inocentes y a un culpable” para expiar una muerte innecesaria, la detective Izzy Jaynes no sabe qué pensar. ¿Están a punto de asesinar a catorce personas por venganza? Preocupada, decide acudir a Holly Gibney para que la ayude.

Stephen King es autor de más de sesenta libros, todos ellos best sellers internacionales. Sus títulos más recientes son Holly , Cuento de Hadas , Billy Summers , Después , La sangre manda , El Instituto , Elevación , El visitante (cuya adaptación audiovisual se estrenó en HBO en enero de 2020), La caja de botones de Gwendy (con Richard Chizmar), Bellas durmientes (con su hijo Owen King), El bazar de los malos sueños , la trilogía Bill Hodges ( Mr. Mercedes , Quien pierde paga y Fin de guardia ), Revival y Doctor Sueño .

La novela 22/11/63 (convertida en serie de televisión en Hulu) fue elegida por The New York Times Book Review como una de las diez mejores novelas de 2011 y por Los Angeles Times como la mejor novela de intriga del año. Los libros de la serie La Torre Oscura e It han sido adaptados al cine, así como gran parte de sus clásicos, desde Misery hasta El resplandor pasando por Carrie, El juego de Gerald y La zona muerta.