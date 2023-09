Fernando Botero: el proceso 8.000 y su hijo en la cárcel, y la muerte de su niño de cuatro años fueron las dos tristezas más profundas del maestro

El pintor siempre fue prudente con este episodio, del cual habló muy pocas veces en su vida. “Él sufrió mucho. No solo cuando estuvo detenido. También porque no pudo seguir actuando en política, que era su pasión. Es como si a mí, Fernando Botero, me prohibieran pintar”.

Gloria Zea, la mamá de Fernando, explicó un día a María Isabel Rueda en SEMANA por qué nunca hablaban del tema en la familia. “Siempre he pensado que el resentimiento es un veneno que uno se toma esperando que se muera el otro. Jamás he guardado resentimiento ni en este caso, ni en ninguno. Tengo una pésima memoria y solo me acuerdo de lo bueno. La vida continúa y siempre trae cosas maravillosas… Fernando resolvió, como yo, que la vida sigue y que había que pasar la página sin estar mirando hacia atrás. De él he recibido, en ese sentido, lecciones infinitas. No es algo que pesa ni en su vida ni en la nuestra”, dijo en esa oportunidad.