¿Hace arte por fuera del país? La convocatoria ‘Colombia en el Mundo: Portafolio Cultural Internacional’ es para usted

Le contamos sobre la apuesta del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para cofinanciar, apoyar y fortalecer los proyectos de colombianos en el exterior y de los creadores, sabedores y artistas de la diáspora cultural colombiana.

Redacción Arcadia
8 de septiembre de 2025, 12:54 p. m.
‘Colombia en el Mundo: Portafolio Cultural Internacional’
'Colombia en el Mundo: Portafolio Cultural Internacional'

“En un mundo marcado por fracturas sociales, ambientales y políticas, el intercambio intercultural se convierte en un antídoto contra la fragmentación. Colombia en el Mundo es una invitación para los artistas y creadores colombianos a tejer lazos, redes y diálogos que trasciendan lo local para abrazar lo global”, señaló Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, sobre la convocatoria Colombia en el Mundo: Portafolio Cultural Internacional.

¿De qué se trata? Esta convocatoria, una gran apuesta del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para cofinanciar, apoyar y fortalecer los proyectos de colombianos en el exterior y de los creadores, sabedores y artistas de la diáspora cultural colombiana tiene tres líneas con bolsas de presupuestos independientes para la cofinanciación de proyectos artísticos y culturales de circulación, formación y creación. El Portafolio está dirigido a colombianos que residen en el país y miembros de la diáspora cultural colombiana.

Las tres vertientes

Línea 1 - Movilidad

Apoya la cofinanciación para la participación en eventos artísticos y culturales internacionales de personas colombianas residentes en el país, que cuenten con una carta de invitación oficial emitida por las entidades organizadoras de los eventos, encuentros o espacios culturales. Consta de dos fases que se desarrollan entre el 29 de agosto y el 10 de octubre de 2025. Para este mecanismo, el ministerio destinará una bolsa concursable de hasta 500 millones de pesos.

Esta línea, dividida en dos fases, está dirigida a artistas, gestores, colectivos, agrupaciones y organizaciones privadas de Colombia, residentes en el país, que deseen participar en eventos culturales o artísticos internacionales. Para postularse, es obligatorio contar con una carta de invitación oficial emitida por la entidad organizadora del evento, encuentro o espacio cultural al que se asistirá, así como demostrar que se tiene acceso a cofinanciación para la participación. Los eventos de participación deben llevarse a cabo entre el 6 de octubre y 7 de diciembre de 2025, y pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo, a excepción de Colombia. Inscripciones en el siguiente enlace: https://form.jotform.com/252395315277664.

Los interesados podrán participar una única vez en esta vigencia, en una única línea. Los manuales de participación y formularios de inscripción están disponibles en la página de convocatorias del ministerio de Culturas.
Los interesados podrán participar una única vez en esta vigencia, en una única línea. Los manuales de participación y formularios de inscripción están disponibles en la página de convocatorias del ministerio de Culturas.

Línea 2 - Diáspora

Apoyo para la cofinanciación de la circulación y fortalecimiento de proyectos y procesos artísticos y culturales liderados por gestores culturales, artistas, colectivos o agrupaciones de la diáspora cultural colombiana. Tiene una bolsa de hasta $1.000 millones, para apoyar proyectos con apoyos individuales de 30 millones de pesos. 

Esta línea estará abierta entre el 29 de agosto y el 19 de septiembre de 2025, y está dirigida a artistas y gestores culturales colombianos residentes en el exterior que, a título individual, como parte de colectivos, agrupaciones o entidades de naturaleza jurídica, lideren procesos o proyectos consolidados que dinamicen el ecosistema cultural internacional y fortalezcan los vínculos entre las comunidades colombianas en el extranjero y el país. Se apoyarán iniciativas que cuenten con cofinanciación y estén enmarcadas en alguna de las siguientes áreas:

Como parte de las acciones vinculadas a la promoción de la cultura colombiana en el mundo y el fortalecimiento de los lazos de cooperación cultural, para las Líneas 1 y 2 se otorgarán puntos adicionales por el desarrollo de actividades en los siguientes países: China, Japón, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Palestina, Sudáfrica, Ghana, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Panamá, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Chile y Brasil.

Fotografías de alumnos de la carrera de Cine UDD. En Santiago: 23/11/2022. Fotógrafo: Valentino Saldivar.
Fotografías de alumnos de la carrera de Cine UDD.

Línea 3 - Alianzas de Internacionalización

Apoyos para la participación de artistas, portadores de saberes y gestores culturales colombianos en procesos de investigación y circulación, a través de alianzas estratégicas de internacionalización del Minculturas y la política exterior de Colombia.

Próximamente se anunciará el calendario de aplicación a esta línea de la convocatoria.

*Para resolver dudas sobre el proceso de inscripción, documentos requeridos o formulario de inscripción para participar en el Portafolio Internacional Colombia en el Mundo, el Minculturas ofrece atención a través del correo: colombiaenelmundo@mincultura.gov.co.

