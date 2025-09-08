“En un mundo marcado por fracturas sociales, ambientales y políticas, el intercambio intercultural se convierte en un antídoto contra la fragmentación. Colombia en el Mundo es una invitación para los artistas y creadores colombianos a tejer lazos, redes y diálogos que trasciendan lo local para abrazar lo global”, señaló Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, sobre la convocatoria Colombia en el Mundo: Portafolio Cultural Internacional.

¿De qué se trata? Esta convocatoria, una gran apuesta del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para cofinanciar, apoyar y fortalecer los proyectos de colombianos en el exterior y de los creadores, sabedores y artistas de la diáspora cultural colombiana tiene tres líneas con bolsas de presupuestos independientes para la cofinanciación de proyectos artísticos y culturales de circulación, formación y creación. El Portafolio está dirigido a colombianos que residen en el país y miembros de la diáspora cultural colombiana.

Las tres vertientes

Línea 1 - Movilidad

Apoya la cofinanciación para la participación en eventos artísticos y culturales internacionales de personas colombianas residentes en el país, que cuenten con una carta de invitación oficial emitida por las entidades organizadoras de los eventos, encuentros o espacios culturales. Consta de dos fases que se desarrollan entre el 29 de agosto y el 10 de octubre de 2025. Para este mecanismo, el ministerio destinará una bolsa concursable de hasta 500 millones de pesos.

Esta línea, dividida en dos fases, está dirigida a artistas, gestores, colectivos, agrupaciones y organizaciones privadas de Colombia, residentes en el país, que deseen participar en eventos culturales o artísticos internacionales. Para postularse, es obligatorio contar con una carta de invitación oficial emitida por la entidad organizadora del evento, encuentro o espacio cultural al que se asistirá, así como demostrar que se tiene acceso a cofinanciación para la participación. Los eventos de participación deben llevarse a cabo entre el 6 de octubre y 7 de diciembre de 2025, y pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo, a excepción de Colombia. Inscripciones en el siguiente enlace: https://form.jotform.com/252395315277664 .

Los interesados podrán participar una única vez en esta vigencia, en una única línea. Los manuales de participación y formularios de inscripción están disponibles en la página de convocatorias del ministerio de Culturas.

Línea 2 - Diáspora

Apoyo para la cofinanciación de la circulación y fortalecimiento de proyectos y procesos artísticos y culturales liderados por gestores culturales, artistas, colectivos o agrupaciones de la diáspora cultural colombiana. Tiene una bolsa de hasta $1.000 millones, para apoyar proyectos con apoyos individuales de 30 millones de pesos.

Esta línea estará abierta entre el 29 de agosto y el 19 de septiembre de 2025, y está dirigida a artistas y gestores culturales colombianos residentes en el exterior que, a título individual, como parte de colectivos, agrupaciones o entidades de naturaleza jurídica, lideren procesos o proyectos consolidados que dinamicen el ecosistema cultural internacional y fortalezcan los vínculos entre las comunidades colombianas en el extranjero y el país. Se apoyarán iniciativas que cuenten con cofinanciación y estén enmarcadas en alguna de las siguientes áreas:

Formación

Circulación

Creación

Investigación Inscripciones en el siguiente enlace: https://form.jotform.com/252303373334045

Como parte de las acciones vinculadas a la promoción de la cultura colombiana en el mundo y el fortalecimiento de los lazos de cooperación cultural, para las Líneas 1 y 2 se otorgarán puntos adicionales por el desarrollo de actividades en los siguientes países: China, Japón, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Palestina, Sudáfrica, Ghana, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Panamá, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Chile y Brasil.

Fotografías de alumnos de la carrera de Cine UDD. | Foto: Valentino Saldivar.

Línea 3 - Alianzas de Internacionalización

Apoyos para la participación de artistas, portadores de saberes y gestores culturales colombianos en procesos de investigación y circulación, a través de alianzas estratégicas de internacionalización del Minculturas y la política exterior de Colombia.

Próximamente se anunciará el calendario de aplicación a esta línea de la convocatoria.