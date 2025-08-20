Suscribirse

Convocatoria imperdible para DJs, selectoras, melómanas y agentes culturales en Medellín, Bogotá y Cali

La ofrece Monte Olimpa, un proceso de formación y circulación que apuesta por la transformación cultural desde lo colectivo y lo sensorial.

Redacción Arcadia
20 de agosto de 2025, 7:45 p. m.
La plataforma social Monte Olimpa, en alianza con el programa global SAVE THE NIGHT, abrió la convocatori
| Foto: Nicolo Meneses

Monte Olimpa, la plataforma de formación, encuentro y visibilización que busca transformar la vida nocturna a través de la diversidad, la seguridad y la colaboración, abrió una convocatoria dirigida a DJs, selectoras, melómanas y agentes culturales de todos los géneros y orientaciones en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

El objetivo es que estas personas puedan profundizar sus habilidades, fortalecer redes y aportar activamente a una cultura nocturna más inclusiva, segura y vibrante. Todo esto, en alianza con el programa global Save the Night de la marca Jägermeister.

Contexto: El Festival Estéreo Picnic XV anuncia su regreso al formato de tres días y abre su etapa ‘Creyentes’

El programa formativo incluye talleres presenciales centrados en temas clave como: producción y realización de eventos, lenguaje musical, grabación y producción musical en vivo, salud mental para artistas, creación de espacios seguros para mujeres, personas feminizadas, trans y no binarias, y análisis de la escena musical local.

Esta convocatoria se enmarca en la segunda fase de Monte Olimpa, que se desarrollará entre 2025 y 2026. En esta etapa se mantendrán las 15 participantes iniciales y se sumarán 15 nuevas (cinco por cada ciudad: Cali, Bogotá y Medellín).

“El enfoque principal, a lo largo del proceso formativo, es abrir la conversación con los establecimientos nocturnos, desarrollando protocolos y certificaciones para crear espacios libres de discriminación y seguros, con talleres abiertos al público sobre estos temas”, afirma Alejandra Gómez, una de las fundadoras del proyecto.

Fundado por Alejandra Gómez y Juanita Carvajal, Monte Olimpa es un espacio de formación, encuentro y visibilización que transforma la noche mediante la colaboración y el cuidado colectivo, con un enfoque femenino y diverso.
| Foto: Paula Thomas

Además de los talleres, la convocatoria ofrecerá una serie de eventos en cada ciudad, circulación de las participantes del programa, creación de espacios digitales como live sets y estudios de estado de las escenas nocturnas locales.

Para fomentar la visibilidad y el desarrollo profesional de las participantes, Monte Olimpa subsidiará los gastos de viaje y hospedaje de las DJs. Esto permitirá que las artistas —especialmente las de Cali— tengan la oportunidad de presentarse en nuevos mercados y bares en Medellín y Bogotá, ampliando así su experiencia y redes.

¿Qué es Monte Olimpa?

Monte Olimpa es una plataforma de formación, encuentro y visibilización, fundada por Alejandra Gómez y Juanita Carvajal. Monte Olimpa que busca transformar la vida nocturna a través de la diversidad, la seguridad y la colaboración. Organizado por la Fundación Biche —con más de 13 años de trayectoria impulsando proyectos de música independiente latinoamericana— esta nueva edición se llevará a cabo en Cali, Bogotá y Medellín.

El nombre de la iniciativa hace referencia a Olimpia Solano, quien en su momento fue la melómana y coleccionista de vinilos más longeva y famosa de Cali.

Serán 15 seleccionadas que recibirán talleres sobre producción de eventos, lenguaje musical, salud mental para artistas y creación de espacios seguros para mujeres, personas feminizadas, trans y no binarias.
| Foto: Nicolo Meneses

La Fase 1 de Monte Olimpa se desarrolló en Cali entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, con un programa intensivo de clases virtuales, tres semanas de formación presencial, 45 horas de práctica y dos eventos de lanzamiento y cierre. Actualmente cuenta con quince participantes —DJs con experiencia y melómanas apasionadas— quienes recibieron mentorías de referentes como Mario Galeano (Frente Cumbiero), Mauricio Porras (DJ Crónico) e Isabela López (Miss Champús), explorando desde narrativas musicales y mezcla en vinilo hasta producción de eventos y creación de espacios seguros.

Contexto: Súbanle al volumen: guía a lo mejor de la agenda de conciertos en Bogotá y Colombia en lo que resta de 2025

Esta primera etapa fortaleció redes entre mujeres y disidencias, activó la escena local y demostró el potencial transformador de la formación colectiva en la vida nocturna caleña.

Gracias a su exitosa primera fase, el proyecto fue nominado a los Music Cities Awards, que reconocen el poder de la música para impulsar el desarrollo económico, social, cultural de ciudades y comunidades.
| Foto: Paula Thomas

Gracias a su exitosa primera fase, Monte Olimpa fue nominado a los Music Cities Awards —premios globales que reconocen proyectos que utilizan el poder de la música para impulsar el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de ciudades y comunidades— en la categoría Best Night Time Economy Initiative.

*Más información en este enlace.

