Vida nocturna
Convocatoria imperdible para DJs, selectoras, melómanas y agentes culturales en Medellín, Bogotá y Cali
La ofrece Monte Olimpa, un proceso de formación y circulación que apuesta por la transformación cultural desde lo colectivo y lo sensorial.
Monte Olimpa, la plataforma de formación, encuentro y visibilización que busca transformar la vida nocturna a través de la diversidad, la seguridad y la colaboración, abrió una convocatoria dirigida a DJs, selectoras, melómanas y agentes culturales de todos los géneros y orientaciones en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.
El objetivo es que estas personas puedan profundizar sus habilidades, fortalecer redes y aportar activamente a una cultura nocturna más inclusiva, segura y vibrante. Todo esto, en alianza con el programa global Save the Night de la marca Jägermeister.
El programa formativo incluye talleres presenciales centrados en temas clave como: producción y realización de eventos, lenguaje musical, grabación y producción musical en vivo, salud mental para artistas, creación de espacios seguros para mujeres, personas feminizadas, trans y no binarias, y análisis de la escena musical local.
Esta convocatoria se enmarca en la segunda fase de Monte Olimpa, que se desarrollará entre 2025 y 2026. En esta etapa se mantendrán las 15 participantes iniciales y se sumarán 15 nuevas (cinco por cada ciudad: Cali, Bogotá y Medellín).
“El enfoque principal, a lo largo del proceso formativo, es abrir la conversación con los establecimientos nocturnos, desarrollando protocolos y certificaciones para crear espacios libres de discriminación y seguros, con talleres abiertos al público sobre estos temas”, afirma Alejandra Gómez, una de las fundadoras del proyecto.
Además de los talleres, la convocatoria ofrecerá una serie de eventos en cada ciudad, circulación de las participantes del programa, creación de espacios digitales como live sets y estudios de estado de las escenas nocturnas locales.
Para fomentar la visibilidad y el desarrollo profesional de las participantes, Monte Olimpa subsidiará los gastos de viaje y hospedaje de las DJs. Esto permitirá que las artistas —especialmente las de Cali— tengan la oportunidad de presentarse en nuevos mercados y bares en Medellín y Bogotá, ampliando así su experiencia y redes.
¿Qué es Monte Olimpa?
Monte Olimpa es una plataforma de formación, encuentro y visibilización, fundada por Alejandra Gómez y Juanita Carvajal. Monte Olimpa que busca transformar la vida nocturna a través de la diversidad, la seguridad y la colaboración. Organizado por la Fundación Biche —con más de 13 años de trayectoria impulsando proyectos de música independiente latinoamericana— esta nueva edición se llevará a cabo en Cali, Bogotá y Medellín.
El nombre de la iniciativa hace referencia a Olimpia Solano, quien en su momento fue la melómana y coleccionista de vinilos más longeva y famosa de Cali.
La Fase 1 de Monte Olimpa se desarrolló en Cali entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, con un programa intensivo de clases virtuales, tres semanas de formación presencial, 45 horas de práctica y dos eventos de lanzamiento y cierre. Actualmente cuenta con quince participantes —DJs con experiencia y melómanas apasionadas— quienes recibieron mentorías de referentes como Mario Galeano (Frente Cumbiero), Mauricio Porras (DJ Crónico) e Isabela López (Miss Champús), explorando desde narrativas musicales y mezcla en vinilo hasta producción de eventos y creación de espacios seguros.
Esta primera etapa fortaleció redes entre mujeres y disidencias, activó la escena local y demostró el potencial transformador de la formación colectiva en la vida nocturna caleña.
Gracias a su exitosa primera fase, Monte Olimpa fue nominado a los Music Cities Awards —premios globales que reconocen proyectos que utilizan el poder de la música para impulsar el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de ciudades y comunidades— en la categoría Best Night Time Economy Initiative.
*Más información en este enlace.