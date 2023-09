Heny Cuesta, la caleña que lucha por romper las barreras del racismo del cine en Colombia

Pero no solo la estrechez económica los afectó como familia en la capital del país: “Los primeros años fueron complicados. Bogotá, en aquel entonces, era una ciudad muy blanca en donde nuestra cultura no tenía muchos referentes”, dice Heny.

Ese camino del cine ha sido de subidas y de bajadas. Según esta realizadora, al llegar a esta industria “siendo una mujer negra y sin recursos lo primero que se piensa es en comenzar a ocupar espacios, participar en festivales. Me fui para el Festival de Cartagena como primer paso. Y entonces también me di cuenta de que en la industria audiovisual del país no hay gente negra. ¿Qué pasa con las mujeres negras en la dirección de cine, en la producción?, ¿por qué no hay camarógrafos negros?”.

Con algo de decepción, Heny descubrió que “no hay una sola persona negra que haga cine y la única que lo hace generalmente no representa o no genera conexión con lo que nosotros buscábamos. Pero eso me llevó a pensar que no podía quedarme con lo que había; tenía que ir mucho más allá de los colectivos. Necesitamos un entorno que permita fortalecer y estructurar y nos permita romper y decir aquí estamos, aquí está Heny, la mejor directora de cine; independiente de que si hablamos de lo negro o no. Necesitamos crear estéticas propias, independientes de lo colectivo”, reflexiona.