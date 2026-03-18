Música y cine

‘Iron Maiden Burning Ambition’: el esperado documental de la bestia ya tiene tráiler oficial

Universal Pictures y la banda lanzaron hoy el avance de la película que celebra 50 años de música y devoción por Eddie, Steve Harris y todo el universo sonoro y visual de la agrupación británica.

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Redacción Arcadia
18 de marzo de 2026, 3:28 p. m.
Eddie The Head, de lejos la mejor mascota en la historia del rock.
Eddie The Head, de lejos la mejor mascota en la historia del rock. Foto: cortesía Move Concerts / A.P.I.

Hay cine alrededor de Iron Maiden, de hecho, ¡hay cine colombiano! La noche de la bestia de Mauricio Leiva-Cock gira en torno a dos jóvenes que no se quieren perder el primer concierto en Bogotá de la banda británica, por nada del mundo, pero en ese proceso tienen que enfrentar a Bogotá, ciudad de furias. Si la pueden ver, se las recomendamos.

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En televisión, una enorme canción de Maiden viene de ser protagonista del cierre de una serie de alcance global como Stranger Things de Netflix, y en una escena clave de 28 Years Later: The Bone Temple, tercera entrega de la trilogía planteada por Alex Garland y Danny Boyle, dirigida por Nia DaCosta, pasó igual...

En lo que a documentales oficiales respecta, está The History Of Iron Maiden, uno muy bien logrado de tres partes que se puede ver en YouTube (si bien, en inglés). En la voz de Steve Harris y el resto de integrantes, este cuenta biográficamente los pasos que llevaron al grupo fundado y liderado por el bajista a ser un fenómeno de culto que incluso hoy sigue movilizando a decenas de miles de seguidores donde sea que vayan en el planeta. Y sí, es excelente, pero deja de contar el cuento hace décadas, después del tour del fantástico y progresivo Seventh son of a Seventh Son. Y hay casi tres décadas más por documentar, contar, dimensionar...

Por primera vez sonará 'Seventh Son of a Seventh Son' en la capital, y eso en sí ya es un evento.
En 2026 sonará 'Seventh Son of a Seventh Son' en la capital y también se estrenará película oficial de Iron Maiden. Foto: cortesía Move Concerts / A.P.I.
En el histórico regreso de la bestia a Bogotá, Iron Maiden llenará El Campín: esto necesita saber

No sobra anotar que este 2026, en octubre, se dará el quinto concierto de la banda en Colombia, en el escenario Vive Claro. Hoy, parece normal, pero si se creció en los 70s, 80s y 90s, se entiende que en algún punto parecía que no iba a suceder.

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Volviendo a las pantallas, hasta la fecha, no había existido la que se podía considerar LA PELÍCULA OFICIAL DE MAIDEN. Eso cambia este año también, y no queda más que esperar al estreno, porque Iron Maiden: Burning Ambition ya tiene tráiler oficial. Hoy, lo compartieron con el mundo la banda y Universal Pictures. Aquí se lo mostramos.

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¿Como la describe el estudio? La sinopsis dice: “Prepárate para ver 50 años de historia condensados en imágenes inéditas y nuevas secuencias animadas de la legendaria mascota de la banda, Eddie The Head, en la pantalla grande. Además, voces como Tom Morello (Rage Against The Machine, Audioslave), Javier Bardem (ganador del Óscar), Lars Ulrich (Metallica) y Chuck D (Public Enemy, Prophets of Rage) se suman para contar todo lo que significa Iron Maiden en la cultura mundial”.

La producción también se sirve de un acceso sin precedentes a los archivos oficiales y recuerdos íntimos de la banda, tanto actuales como del pasado, e invita a los fans a vivir una de las trayectorias más emblemáticas de la historia de la música.

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El electrizante documental, que abarca cinco décadas, narra el ascenso de la banda desde los pubs del este de Londres hasta los estadios más grandes del mundo, sin mayor apoyo de la radio o de los medios, creando música genial por décadas y siempre llevándola a la gente. Por eso, no sorprende que la película ofrezca una mirada íntima a la visión de Maiden y a su conexión inquebrantable con millones de fans, regados por todo el planeta.

Según la página oficial de la producción, la fecha de proyección en Colombia (en Bogotá y otras ciudades por anunciarse) será el 7 de mayo.