La comedia ‘ácida’ considerada como una las series más infravaloradas de HBO Max

A pesar de participar grandes obras maestras de la comedia y de ser considerado como una de las mejores mentes cómicas de este siglo, casi nunca se ha reconocido como se debe a Danny McBride. uno de sus grandes momentos en el entretenimiento llegó cuando creó su propia comedia de Autor, la tuvo que hacer para televisión, luego de identificar que el cine de risas iba a disminuir su fuerza en el cine tradicional, se trata de ‘Vice Principals’ o ‘De culo y cuesta abajo’ en España.

La serie que creó la conexión entre el artista y la cadena de streaming

La relación entre McBride y HBO se solidificó tras la serie de culto conocida como ‘De culo y cuesta abajo’, donde el artista consiguió una versión más punzante y sensacional de su comedia sobre gente con ego excesivo y masculinidad tóxica. En esta producción, que tiene dos temporadas, compartió protagonismo con Walton Goggins.

Vice Principal, serie de comedia de HBO, considerados por muchos como una obra infravalorada. | Foto: Captura de video

La trama de la aclamada serie

En un instituto de los suburbios de los Estados Unidos se vienen grandes cambios luego de que un veterano director pone punto final a su carrera, y dos de sus vicedirectores están deseando saber quién se quedará con el puesto vacante. Pero todo cambia cuando una nueva persona es contratada para el puesto, esto provoca una espiral de conspiración en el ambiente laboral que pondrá en riesgo la educación de los alumnos.

La labor de McBride en esta serie

McBride no solo actúa en esta serie, sino que también ayuda en la dirección creativa junto a sus dos socios más cercanos, Jody Hill y David Gordon Green, ambos expertos en cine cómico. La unión de estos 3 artistas creó una de las mejores series que tiene HBO.

El trío McBride-Hill-Green tiene un punto más populista que la mayoría de los autores de comedia de esta cadena, al apostar por el gamberrismo y al griterío tosco y grosero en el humor de esta serie. Además, esto lo hacen de una manera más externa para hacer observaciones punzantes sobre aquellas personas que ambicionan poder independientemente de capacidades profesionales o humanas.