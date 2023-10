La efectiva oración a María Auxiliadora para pedir un milagro urgente

Poderosa oración a María Auxiliadora

Bendita Madre Auxiliadora, princesa de los cielos, oh madre maría siempre Virgen, poderosa, grande y defensora de la Iglesia. Singular Auxiliadora de los cristianos que acuden a la batalla como tú lo has hecho . Bendita eres entre todas las mujeres por tu maravilloso ejemplo aquí en la Tierra. Sé de miles de milagros que Dios ha realizado a través de tu gracia divina, y es por eso madre santa que hoy recurro ante ti para que escuches mi llamado. Socórreme, escúchame, atiéndeme, ten piedad de mi adorada Virgen María Auxiliadora.

Ayúdame con este peso que interrumpe mi camino, aligera mis cargas y elimina mis penas, lléname de gracia y paz en estos momentos de adversidad. Porque sé que he sido pecador, que las tentaciones me han llevado a lugares muy oscuros, pero me arrepiento de ello y pido perdón.

Poderosa y gloriosa madre, lleva ante Dios mi humillante situación, me arrodillo ante ustedes pidiendo piedad y socorro, mi vida los necesita ahora más que nunca y sé que nunca me abandonan ni me desamparan. Finalmente, que tu amor hacia mí te haga perdonarme, para que me concedas el favor y que bajo la voluntad de Dios me sea otorgado el milagro que te pido con todo mi corazón.