Virgen apareció en una montaña en Boyacá; esta es la prueba de la supuesta imagen divina

En la vereda Morcá, zona rural de Sogamoso, habitantes del sector aseguran haber presenciado una manifestación divina. En fotografías y videos que circulan ampliamente por redes sociales, se observa una figura que, según los feligreses, sería el rostro de la Virgen María formado sobre una roca de la montaña.

La imagen, que ha despertado gran curiosidad entre los creyentes, fue registrada por el cantante de música popular Jimmy Ayala, conocido en redes como @jimmyayala176, quien relató haber encontrado la figura mientras caminaba por el lugar tras visitar el santuario de la Virgen de la O de Morcá. Según el artista, al llegar al sitio se encontró con varios habitantes que rezaban frente a la formación y le explicaron que el fenómeno habría aparecido hace cerca de tres meses.

Los pobladores aseguran que la figura no presenta señales de manipulación humana y la asocian con un signo de fe y esperanza. “Dicen que es la Virgen de la O de Morcá, la misma que aquí veneramos desde hace generaciones”, expresó uno de los vecinos del sector.

La Virgen de la O, devoción tradicional de la región, representa la expectativa del nacimiento de Jesús durante el período de Adviento. Su nombre proviene de las antífonas litúrgicas que comienzan con la letra “O”, como “O Sapientia” u “O Emmanuel”.

El fenómeno ha generado opiniones divididas. Mientras cientos de personas han acudido al lugar para orar y dejar ofrendas, otros usuarios de redes sociales ponen en duda el carácter milagroso de la imagen, argumentando que podría tratarse de una formación natural con rasgos semejantes a un rostro.

Expertos en temas religiosos recuerdan que para que una aparición mariana sea reconocida oficialmente por la Iglesia Católica se debe cumplir un proceso de verificación riguroso. Según la revista Catholic Herald, este análisis incluye evaluar la credibilidad de los testigos, la coherencia del mensaje con la doctrina católica y los frutos espirituales que genera en la comunidad.