Este 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica celebrará una significativa ceremonia de canonización en la Santa Misa presidida por el Papa León XIV, en la que serán elevados a la santidad el beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez, junto a otros cinco beatos.

Este evento marca un hito histórico especialmente para Venezuela, Colombia y Latinoamérica en general, donde la figura de José Gregorio Hernández es profundamente venerada.

Imagen del Dr. José Gregorio Henrnadez colocada en uno de los múltiples altares del santuario ubicado en Isnotu, Venezuela el 25 de febrero de 2016. | Foto: NurPhoto via Getty Images

José Gregorio Hernández Cisneros, nacido en Isnotú, Venezuela, en 1864, fue un médico, científico y profesor reconocido por su compromiso con los más necesitados, ganándose el título popular de “El doctor de los pobres”.

Graduado de la Universidad Central de Venezuela en 1888, estudió bacteriología en Europa y se destacó por su trabajo científico y docente que modernizó la medicina venezolana. A pesar de intentar ingresar a la vida religiosa, decidió dedicar su vida a la medicina y la docencia, combinando ciencia y fe.

Fue declarado beato en 2021 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión y es especialmente venerado en Venezuela y Colombia, donde su imagen y legado trascienden la religión, convirtiéndose en símbolo de esperanza y protección para millones. Su canonización culmina un proceso que empezó en 1949 y es un acto celebrado como justicia para un hombre que dedicó su vida a los desfavorecidos.​

Este 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica celebrará la canonización del beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez | Foto: Vatican News

La beata Carmen Rendiles Martínez, también de origen venezolano, fue una religiosa destacada por su obra caritativa y fundación de congregaciones dedicadas a la ayuda social y espiritual. Su vida y trabajo reflejan una profunda dedicación a la fe y al servicio de los más vulnerables en su comunidad, y su canonización junto a José Gregorio Hernández realza la riqueza espiritual y cultural venezolana.

Sobre la canonización, el monseñor Carlos Márquez, Obispo Auxiliar de Caracas, explicó a Vatican News el significado y la importancia de la canonización de los dos primeros santos venezolanos. El Prelado señaló que, para la Iglesia en Venezuela como para todo el país, es un acontecimiento muy hermoso, ya que Venezuela no es solo tierra de gracia, sino que es tierra de santos y de santos para todos, porque “ser santo es ser feliz, no hay santo triste”.

Una mujer sostiene una fotografía del Dr. José Gregorio Hernández cerca de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria durante la ceremonia de beatificación del Dr. venezolano en medio de la pandemia de Covid-19 en Caracas, Venezuela, el 30 de abril de 2021. (Foto de Javier Campos/NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

También aseguró “esto nos llena de esperanza tanto en la Iglesia como en el país. El doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, venezolanos de excepción, han logrado ser proclamados santos, significa que los venezolanos podemos ser santos, podemos ser felices, siguiendo a Cristo por el camino de la vida de fe, por la vida de esperanza y de la caridad, viviendo como vivieron ellos dos, en la verdad, en la justicia, en el amor, en la fraternidad y, sobre todo, en la alegría. Tenemos esperanza los venezolanos de ser verdaderamente felices, de ser también tierra de santos y santos para todos”.