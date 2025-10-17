Suscribirse

Mundo

José Gregorio Hernández, el santo de los pobres, será canonizado por el papa León XIV este 19 de octubre en el Vaticano

Para Venezuela y Colombia, países con fuerte devoción por José Gregorio Hernández, esta canonización representa un motivo de orgullo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
17 de octubre de 2025, 3:04 p. m.
Este 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica celebrará la canonización del beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez
Este 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica celebrará la canonización del beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez. | Foto: Vatican News

Este 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica celebrará una significativa ceremonia de canonización en la Santa Misa presidida por el Papa León XIV, en la que serán elevados a la santidad el beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez, junto a otros cinco beatos.

Este evento marca un hito histórico especialmente para Venezuela, Colombia y Latinoamérica en general, donde la figura de José Gregorio Hernández es profundamente venerada.

Contexto: Oración a José Gregorio Hernández para pedir sanación ante la enfermedad
Imagen del Dr. José Gregorio Henrnadez colocada en uno de los múltiples altares del santuario ubicado en Isnotu, Venezuela el 25 de febrero de 2016.
Imagen del Dr. José Gregorio Henrnadez colocada en uno de los múltiples altares del santuario ubicado en Isnotu, Venezuela el 25 de febrero de 2016. | Foto: NurPhoto via Getty Images

José Gregorio Hernández Cisneros, nacido en Isnotú, Venezuela, en 1864, fue un médico, científico y profesor reconocido por su compromiso con los más necesitados, ganándose el título popular de “El doctor de los pobres”.

Graduado de la Universidad Central de Venezuela en 1888, estudió bacteriología en Europa y se destacó por su trabajo científico y docente que modernizó la medicina venezolana. A pesar de intentar ingresar a la vida religiosa, decidió dedicar su vida a la medicina y la docencia, combinando ciencia y fe.

Contexto: Exesposa de Gustavo Petro revela que José Gregorio Hernández, quien será proclamado santo, le hizo un milagro: “Mi madre vio cuando él la operaba”

Fue declarado beato en 2021 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión y es especialmente venerado en Venezuela y Colombia, donde su imagen y legado trascienden la religión, convirtiéndose en símbolo de esperanza y protección para millones. Su canonización culmina un proceso que empezó en 1949 y es un acto celebrado como justicia para un hombre que dedicó su vida a los desfavorecidos.​

Este 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica celebrará la canonización del beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez
Este 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica celebrará la canonización del beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez | Foto: Vatican News

La beata Carmen Rendiles Martínez, también de origen venezolano, fue una religiosa destacada por su obra caritativa y fundación de congregaciones dedicadas a la ayuda social y espiritual. Su vida y trabajo reflejan una profunda dedicación a la fe y al servicio de los más vulnerables en su comunidad, y su canonización junto a José Gregorio Hernández realza la riqueza espiritual y cultural venezolana.

Contexto: José Gregorio Hernández, Vaticano revela la fecha de la canonización del “médico de los pobres”

Sobre la canonización, el monseñor Carlos Márquez, Obispo Auxiliar de Caracas, explicó a Vatican News el significado y la importancia de la canonización de los dos primeros santos venezolanos. El Prelado señaló que, para la Iglesia en Venezuela como para todo el país, es un acontecimiento muy hermoso, ya que Venezuela no es solo tierra de gracia, sino que es tierra de santos y de santos para todos, porque “ser santo es ser feliz, no hay santo triste”.

Una mujer sostiene una fotografía del Dr. José Gregorio Hernández cerca de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria durante la ceremonia de beatificación del Dr. venezolano en medio de la pandemia de Covid-19 en Caracas, Venezuela, el 30 de abril de 2021. (Foto de Javier Campos/NurPhoto vía Getty Images)
Una mujer sostiene una fotografía del Dr. José Gregorio Hernández cerca de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria durante la ceremonia de beatificación del Dr. venezolano en medio de la pandemia de Covid-19 en Caracas, Venezuela, el 30 de abril de 2021. (Foto de Javier Campos/NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

También aseguró “esto nos llena de esperanza tanto en la Iglesia como en el país. El doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, venezolanos de excepción, han logrado ser proclamados santos, significa que los venezolanos podemos ser santos, podemos ser felices, siguiendo a Cristo por el camino de la vida de fe, por la vida de esperanza y de la caridad, viviendo como vivieron ellos dos, en la verdad, en la justicia, en el amor, en la fraternidad y, sobre todo, en la alegría. Tenemos esperanza los venezolanos de ser verdaderamente felices, de ser también tierra de santos y santos para todos”.

Además de estos dos venezolanos, serán canonizados otros cinco beatos durante la ceremonia del 19 de octubre presidida por el Papa León XIV, la cual simboliza no solo un reconocimiento religioso, sino un refuerzo del valor del servicio humanitario, la fe y el compromiso social.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video: las protestas se agudizan en Chicago entre gases lacrimógenos y detenidos por redadas migratorias de ICE

2. Gustavo Petro se sacó la espina y reveló detalles de la alocución que, según él, fue censurada: “Quiero hacerla”

3. Nueva York prueba “el pavimento frío” para enfrentar las olas de calor

4. Directivo confirma el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica: ¿Y Colombia?

5. Luis Díaz: DT del Dortmund se alarma por enfrentarlo; en un día sabrá su suerte en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

José Gregorio HernándezPapa LEÓN XIVVaticano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.