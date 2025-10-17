Mundo
José Gregorio Hernández, el santo de los pobres, será canonizado por el papa León XIV este 19 de octubre en el Vaticano
Para Venezuela y Colombia, países con fuerte devoción por José Gregorio Hernández, esta canonización representa un motivo de orgullo.
Este 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica celebrará una significativa ceremonia de canonización en la Santa Misa presidida por el Papa León XIV, en la que serán elevados a la santidad el beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez, junto a otros cinco beatos.
Este evento marca un hito histórico especialmente para Venezuela, Colombia y Latinoamérica en general, donde la figura de José Gregorio Hernández es profundamente venerada.
José Gregorio Hernández Cisneros, nacido en Isnotú, Venezuela, en 1864, fue un médico, científico y profesor reconocido por su compromiso con los más necesitados, ganándose el título popular de “El doctor de los pobres”.
Graduado de la Universidad Central de Venezuela en 1888, estudió bacteriología en Europa y se destacó por su trabajo científico y docente que modernizó la medicina venezolana. A pesar de intentar ingresar a la vida religiosa, decidió dedicar su vida a la medicina y la docencia, combinando ciencia y fe.
Fue declarado beato en 2021 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión y es especialmente venerado en Venezuela y Colombia, donde su imagen y legado trascienden la religión, convirtiéndose en símbolo de esperanza y protección para millones. Su canonización culmina un proceso que empezó en 1949 y es un acto celebrado como justicia para un hombre que dedicó su vida a los desfavorecidos.
La beata Carmen Rendiles Martínez, también de origen venezolano, fue una religiosa destacada por su obra caritativa y fundación de congregaciones dedicadas a la ayuda social y espiritual. Su vida y trabajo reflejan una profunda dedicación a la fe y al servicio de los más vulnerables en su comunidad, y su canonización junto a José Gregorio Hernández realza la riqueza espiritual y cultural venezolana.
Sobre la canonización, el monseñor Carlos Márquez, Obispo Auxiliar de Caracas, explicó a Vatican News el significado y la importancia de la canonización de los dos primeros santos venezolanos. El Prelado señaló que, para la Iglesia en Venezuela como para todo el país, es un acontecimiento muy hermoso, ya que Venezuela no es solo tierra de gracia, sino que es tierra de santos y de santos para todos, porque “ser santo es ser feliz, no hay santo triste”.
También aseguró “esto nos llena de esperanza tanto en la Iglesia como en el país. El doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, venezolanos de excepción, han logrado ser proclamados santos, significa que los venezolanos podemos ser santos, podemos ser felices, siguiendo a Cristo por el camino de la vida de fe, por la vida de esperanza y de la caridad, viviendo como vivieron ellos dos, en la verdad, en la justicia, en el amor, en la fraternidad y, sobre todo, en la alegría. Tenemos esperanza los venezolanos de ser verdaderamente felices, de ser también tierra de santos y santos para todos”.
Además de estos dos venezolanos, serán canonizados otros cinco beatos durante la ceremonia del 19 de octubre presidida por el Papa León XIV, la cual simboliza no solo un reconocimiento religioso, sino un refuerzo del valor del servicio humanitario, la fe y el compromiso social.