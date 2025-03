Lacuna Coil: una espera de 15 años, un reencuentro inevitable este viernes en Bogotá

En 2010, Bogotá vio la llegada de seis lombardos que invadieron y conquistaron la ciudad con su música. En ese entonces, el escenario fue el Downtown 727, otrora sitio de conciertos y eventos; con todo y algunos inconvenientes de organización, la noche fue memorable para artistas y público. Esta vez, la banda liderada por Cristina Scabbia vuelve con mucha más fuerza y un amplio catálogo que promete atrapar y volver a invadir no solo Bogotá, sino también los oídos y los corazones de sus seguidores.

Los conciertos de la semana: con Pentagram, Lacuna Coil y The Offspring, el rock es de alta calidad y pesadez

Con modificaciones en su alineación, los italianos llegan en mejor forma que nunca: Cristina Scabbia (voz), Andrea Ferro (voz), Marco Coti Zelati (bajo), Richard Meiz (batería) y Daniele Salomone (guitarra) traen una puesta en escena que combina un sonido más sólido, potente, maduro y definido. Prueba de ello se puede atestiguar en sus últimos trabajos (Delirium y Black Anima); no obstante, como mención especial, hay que destacar Sleepless Empire, un grito que surge como respuesta a lo que acontece en estos tiempos, una batalla ante la alienación en el mundo digital y la desconexión de la realidad. Entre los invitados a participar en este trabajo están Randy Blythe (voz de Lamb of God) y Ash Costello (voz de New Year’s Day). Oídos y ojos al nuevo disco.