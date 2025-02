Tor Oddmund: Sí, hay un festival de blues que se lleva cada año en Notodden, pero sorprendentemente no influyó mucho en nuestra música. Einar (voz y teclados) y yo iniciamos Leprous cuando éramos chicos de entre 15 y 16 años. Y nos dimos a conocer en un festival juvenil de metal , en el que el blues apareció y nos guio en cómo hacer música desde un punto de vista más logístico. Diría que el festival de blues no tuvo influencia musical en lo que sería Leprous, pero es un aporte definitivo para la cultura de la ciudad, por el interés en la música y las búsquedas que ha generado en los más jóvenes.

T.O.: Definitivamente sí, aunque nosotros propiamente nunca hemos tocado black metal . Siendo jóvenes asistíamos a shows como fanáticos usando corpse paint , que es lo que comúnmente se usaba en aquellos días, pero lo dejamos de hacer. Independientemente de ese detalle, entendimos que el black metal puede ser lo más extremo para muchas personas en cuanto a lo musical; no obstante, en mi concepto, si lo escuchas, es porque eres una persona que está abierta a escuchar todo tipo de música; por ejemplo, en un lado yo tenía el black metal extremo y, en el otro, el rock progresivo, también a algunos de mis compañeros les gustan y asisten a festivales de música electrónica, así que tienes muchas influencias, por lo que es difícil encasillar a la agrupación en un solo estilo, ya que absorbemos muchos géneros musicales de nuestro gusto y se convierten en aportes para nuestra música.

T.O.: Es una pregunta difícil porque, en lo personal, mis influencias han variado mucho durante los años. Tendría que volver en el tiempo, a cuando empecé a tocar guitarra, y escuchaba y veía a varios músicos que lo hacían y los trataba de emular. Por ejemplo, años atrás estaba muy influenciado por bandas como Judas Priest y, por supuesto, Emperor. También, antes de aprender a tocar guitarra, cuando era más joven, me encantaban grupos como Rage Against The Machine, que tiene un sonido muy atrapante. Posteriormente, me interesé por artistas con tintes más progresivos como Porcupine Tree. Entonces, como mencioné, es muy difícil hablar de una única influencia concreta porque todo el tiempo y en diferentes épocas recibes diferente música que te gusta de todas partes y en diferentes momentos.