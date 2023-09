Living: la película que muestra la reacción y cambio de un hombre ante la noticia de una enfermedad terminal

Nacido en 1954 en Nagasaki, habitante de Inglaterra desde 1960, donde ha desarrollado su carrera en la vida y en las letras, entre sus guiones, Ishiguro cuenta el de dos de sus novelas: su memorable The Remains of the Day (publicada en 1989, ganadora del Booker Prize y hecha película en 1993), que inmortalizó a Emma Thompson y a Anthony Hopkins en roles notables; también el de la distópica Never Let Me Go (publicada en 2005 y adaptada a la pantalla en 2010, con un reparto maravilloso).