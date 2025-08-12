Suscribirse

Los colombianos leen más, pero aún enfrentan barreras para fortalecer el hábito

La tecnología móvil está democratizando el acceso, pero las barreras económicas y sociales siguen limitando la disponibilidad de libros.

Redacción Arcadia
12 de agosto de 2025, 12:07 p. m.
Hábitos de lectura
Hábitos de lectura | Foto: cortesía Universidad de Nebrija

La lectura continúa siendo una herramienta fundamental para el desarrollo intelectual, la formación del pensamiento crítico y la construcción de ciudadanos informados, pese a los desafíos que impone el entorno digital.

En 2025, las nuevas tecnologías han ampliado notablemente el acceso a la literatura, aunque también han modificado la calidad de la experiencia lectora, especialmente entre los más jóvenes. En Colombia, las cifras de hábitos de lectura muestran un crecimiento importante, aunque persisten retos comparativos internacionales.

Contexto: ‘Palabras que hieren’, de Judith Butler: una pensadora esencial del presente disecciona el poder de la palabra

Según el estudio Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y compra de libros en Colombia, elaborado por la Cámara Colombiana del Libro con la firma Invamer, el 72 % de los colombianos mayores de 18 años afirma tener el hábito de lectura, frente al 28 % que no lo tiene. Además, según este informe, quienes leen de forma habitual alcanzan una media de 6,91 libros por año, frente a los 5,45 de 2017.

En este contexto, la profesora María Xesús Bello Rivas, investigadora y coordinadora académica del Observatorio Nebrija del Español de la Universidad Nebrija, ofrece un análisis respecto a los nuevos desafíos de los usuarios para adquirir hábitos de lectura.

Según explica Bello Rivas, una de las causas por las que cada vez más personas se alejan de la lectura es el desplazamiento de la atención hacia otros formatos de ocio digital. “El tiempo que antes se dedicaba a la lectura prolongada se destina ahora a redes sociales, plataformas de vídeo o videojuegos. No se trata únicamente de falta de tiempo, sino de una menor predisposición a la concentración sostenida que exige el acto lector”, asegura la investigadora.

La gente visita y participa durante el 35 aniversario de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), en Bogotá, Colombia, el 23 de abril de 2023. (Foto de: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images)
72 % de los colombianos mayores de 18 años afirma tener el hábito de lectura, frente al 28 % que no lo tiene. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Por otro lado, las barreras económicas y sociales siguen limitando la disponibilidad de libros, especialmente en contextos de menores recursos.

En varios países del sur global, muchas personas han leído por primera vez gracias a sus teléfonos móviles

María Xesús Bello Rivas

Sin embargo, la tecnología móvil está democratizando el acceso en regiones donde antes era impensable, revelando la importancia de repensar las políticas de fomento lector desde una perspectiva más inclusiva y digital. “En varios países del sur global, muchas personas han leído por primera vez gracias a sus teléfonos móviles”, explica Bello Rivas.

Contexto: Reseña de ‘Lo que es mío’, de José H. Bortoluci: El padre, el hijo, el camión, la familia, el país y continente

Finalmente, la familia y los espacios comunitarios son esenciales para transmitir el amor por la lectura. Aunque estos entornos tradicionales se han visto debilitados por cambios sociales y el auge del entretenimiento digital, están surgiendo nuevas formas híbridas —clubes virtuales, comunidades en redes sociales, proyectos de mediación digital— que permiten reconstruir el tejido lector. El reto, concluye Bello Rivas, es no perder la dimensión colectiva y afectiva de la lectura, aunque cambien los soportes y formatos.

El reto, concluye Bello Rivas, es no perder la dimensión colectiva y afectiva de la lectura, aunque cambien los soportes y formatos.

Sobre la Universidad Nebrija

Es una institución académica de referencia caracterizada por la alta empleabilidad de sus estudiantes, sus fuertes vínculos con el mundo empresarial, el enfoque internacional de su propuesta educativa y la apuesta por la investigación.

Contexto: “La mirada del científico no se diferencia de la del poeta”: charla profunda con el escritor Agustín Fernández Mallo

El modelo Nebrija está centrado en la personalización de la educación: cada estudiante es acompañado en su proceso educativo para que acabe siendo el mejor profesional y la mejor persona que pueda llegar ser. Los alumnos Nebrija aprenden haciendo. Adquieren además competencias profesionales claves en el mundo moderno, que las empresas demandan. La alta exigencia tanto a los alumnos como a su propio equipo ha valido a la Universidad Nebrija ser reconocida por los principales rankings nacionales e internacionales.

Con sede en Madrid, la Universidad cuenta con más de 12.000 alumnos entre estudiantes de grado y postgrado y con cerca de 33.000 exalumnos en todo el mundo.

