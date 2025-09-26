Novedades musicales: tres lanzamientos de rock para tener en cuenta (y dar oído)

DarWin - Man Vs Machine

El súpergrupo de prog-rock DarWin lanza su nuevo álbum de estudio, Distorted Mirror, a través de OoS/Phantom Recordings. Coproducido por Simon Phillips y DarWin, este trabajo continua la ruta sonora del exitoso lanzamiento del año pasado, Five Steps on the Sun, y retoma exactamente donde ese álbum terminó. Esto pues ofrece canciones de rock originales y creativas que rompen esquemas, como “Man Vs Machine”, que compartimos: una muestra del viaje que proponen, lleno de melodías intrincadas, ritmos demoledores y ejecución virtuosa de principio a fin.

DarWin es el compositor/guitarrista DarWin y la leyenda de la batería Simon Phillips (Toto, Jeff Beck, The Who, Judas Priest, Tears for Fears). Desde su formación en 2015, el dúo ha colaborado con el vocalista principal Matt Bissonette (Joe Satriani, Ringo Starr, Elton John), la sensación del bajo Mohini Dey (Steve Vai, Willow Smith, Guthrie Govan), el guitarrista Greg Howe (Michael Jackson, Protocol, Justin Timberlake), así como con una lista de músicos del salón de la fama a lo largo de los años, incluyendo a Derek Sherinian, Julian Pollack (J3PO), Jesse Siebenberg, Andy Timmons, Billy Sheehan, Guthrie Govan, y muchos más.

Leon Clef - Viejos Escombros

Las guitarras siempre son un elemento predominante en las creaciones musicales de Leon Clef y “Viejos Escombros” no es la excepción. En esta canción se combinan con sintetizadores que aportan atmósferas intensas y un aire contemporáneo. Para el artista colombiano, esta canción en particular se alinea más con el sonido de Interpol y, en algunos matices con Foals, logrando un balance entre lo sombrío y lo melódico que refuerza la carga emocional de la letra.

El tema hace parte del álbum que llevará el mismo nombre, el primer larga duración de Leon Clef, que en sus ocho canciones explora temáticas como la melancolía, la resiliencia y la autenticidad. Cada sencillo será un capítulo distinto de un mismo viaje emocional. El lanzamiento completo está previsto para el primer trimestre de 2026.

Thrice - Albatross

Aclamados innovadores del rock, con décadas encima, Thrice pavimentan el camino hacia su próximo álbum Horizons/West con geniales sencillos como “Albatross” y “Gnash”, vía Epitaph Records. Llegan junto a visualizers cinematográficos dirigidos por Sean Stout (Deafheaven, Touché Amoré, Scowl), y capturan la atracción-repulsión de una relación, tan magnética como destructiva.

Dustin Kensrue (voz/guitarra), Teppei Teranishi (guitarra), Eddie Breckenridge (bajo) y Riley Breckenridge (batería) evolucionan constantemente en sonido y sustancia. Siguen la urgencia abrasadora del sencillo principal “Gnash”, pero en esta canción toman un giro más melancólico y poético, superponiendo las dinámicas texturas post-rock características de la banda sobre una narrativa profundamente simbólica. Letras como “our stars are crossed” y “I think you might be my albatross” hablan de lazos condenados pero ineludibles, mientras destellos de luz insinúan belleza dentro del colapso inevitable.