La Novena de Aguinaldos, también conocida como la Novena de Navidad, es una de las celebraciones religiosas más tradicionales no solo en Colombia, sino en otros países de la región.

En el país esta representa una de las costumbres navideñas más significativas en muchos de los hogares. Es así como durante nueve noches, familias y amigos se reúnen para orar, cantar villancicos y compartir alimentos típicos, creando un ambiente especial de unión y amor.

Esta tradición ha pasado de generación en generación y es considerada como la preparación para el nacimiento del Niño Dios. Tradicionalmente, hay un orden en el que se reza y es el siguiente.

Oración para todos los días

Cuando la familia y los amigos están reunidos en torno al pesebre en el que se encuentra la Virgen María y San José, además de los Reyes Magos y muchas otras figuras importantes en el mismo, se inicia la novena con la oración para todos los días, la cual se complementa con un Padre Nuestro y un Ave María, oraciones que se rezan por las intenciones de todos.

La tradición de la Novena de Aguinaldos. | Foto: Getty Images

Una vez se reza esta primera oración, se sigue con la consideración para cada día de la Novena, desde el día primero hasta el noveno, según el que corresponda. Día primero y así sucesivamente.

La novena continúa con la Oración a la Santísima Virgen, que es considerada una plegaria específica a María, pidiendo su intercesión y acompañamiento espiritual durante la temporada navideña. Una vez leída, se reza un Ave María.

En la forma tradicional de rezar la Novena de Aguinaldos continúa la Oración a San José, considerado como la figura protectora del hogar y padre adoptivo de Jesús, solicitando su guía y protección. Luego se reza un Padrenuestro.

Posteriormente, se rezan los gozos al Niño Jesús, que son estrofas cortas que se cantan o recitan a diario, animando a todos los integrantes de la misma a participar con la frase tradicional: Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas... No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven. Luego de los gozos se reza un Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

La novena de aguinaldos tiene un orden tradicional en el cual se reza. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La Oración al Niño Jesús sigue en el orden y se realiza con el fin de agradecer su venida y pidiendo bendiciones para la familia.